Xem nhanh 20h ngày 28.5: 'Ma trận' tên đường ảnh hưởng giá bất động sản | Chuyên gia cảnh báo nắng nóng nguy hiểm

Quỳnh Phương
28/05/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 28.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 28.5; Ma trận tên đường ở TP.HCM: Tác động ra sao đến giá trị bất động sản?;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 28.5

Chiều 28.5, Bộ Công thương đã công bố thông tin giá xăng dầu mới nhất, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay.

Theo công bố, trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với sản phẩm xăng sinh học là 500 đồng/lít, xăng không chì 700 đồng/lít, dầu diesel 300 đồng/lít và dầu mazut 700 đồng/kg.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ chiều nay như sau:

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 23.258 đồng/lít, giảm 1.082 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 896 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 24.154 đồng/lít, giảm 1.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 27.651 đồng/lít, giảm 1.110 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 20.442 đồng/kg, giảm 1.041 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Ma trận tên đường ở TP.HCM: Tác động ra sao đến giá trị bất động sản?

Trong nhiều khu dân cư tại TP.HCM, việc tìm đúng một địa chỉ đôi khi không đơn giản như nhìn vào tên đường và số nhà.

Những con đường cùng tên, cùng đánh số nhưng thuộc các dự án khác nhau khiến không ít người lần đầu đến đây rơi vào cảnh đi lòng vòng, hỏi hết người này đến người khác.

Sau phản ánh về tình trạng "ma trận" tên đường tại một số khu dân cư ở TP.HCM, phóng viên Báo Thanh Niên đã quay trở lại khu dân cư Phú Xuân, xã Nhà Bè để ghi nhận thêm ý kiến cư dân sống tại đây.

Với những người đã sống lâu năm, việc nhận diện đường đi có thể trở thành thói quen. Nhưng với khách lần đầu ghé thăm, hoặc người giao hàng, việc xác định đúng địa chỉ vẫn là bài toán không dễ.

Không ít cư dân ở khu dân cư Phú Xuân cho biết, mỗi khi có bạn bè hay khách đến chơi, họ thường rất lo lắng vì sợ khách lạc đường. Và để tránh tình trạng đó xảy ra,họ thường phải gửi định vị, thậm chí ra tận cổng khu dân cư để đón.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
