Xem nhanh 20h ngày 30.5: Báo cáo Chính phủ vụ tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế 15 ngàn | Ăn thỏa thích buffet sầu riêng ở TP.HCM

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ vụ 'tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế 15.000 đồng'

Liên quan đến phản ánh của báo chí một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh dù số tiền thuế nợ không lớn, Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, báo chí phản ánh một số trường hợp nợ thuế chỉ 15.000 đồng nhưng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh. Bộ Tài chính cho biết, các trường hợp này đều là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho hay "phản ánh chưa đầy đủ", trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ quy trình thông báo theo quy định. Cụ thể, cảnh báo người nộp thuế và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Ăn thỏa thích buffet sầu riêng ở TP.HCM: Cửa hàng thêm 2 tấn mới đủ

Ăn sầu riêng tới bến, có thực khách "chinh phục" liền 4 - 5 trái trong một buổi mà vẫn chưa muốn dừng lại. Với các tín đồ sầu riêng, đây là cơ hội hiếm có để ăn cho đã cơn thèm. Và đó là bầu không khí đang diễn ra giữa lòng TP.HCM, nơi hàng trăm người yêu sầu riêng đổ về tham gia một ngày hội đúng nghĩa dành cho đam mê của mình.

Ngày 30.5.2026, ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, rất đông thực khách ở TP.HCM tìm tới thưởng thức buffet sầu riêng được tổ chức tại một cửa hàng trái cây ở chung cư Hado Centrosa Garden trên đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng, TP.HCM (Q.10 cũ). Sự kiện do cửa hàng trái cây Fruits T&T phối hợp cùng Vina T&T Group tổ chức.

Hơn 3 tấn sầu riêng được vận chuyển nguyên trái đến sự kiện và được khui ngay tại cửa hàng cho thực khách thưởng thức.

