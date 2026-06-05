Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Lấy lời khai nam thanh niên biểu diễn ô tô Porsche trong khu Sala

Ngày 5.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý C.M (23 tuổi, quê Hà Nội, hiện sống tại TP.HCM) liên quan vụ điều khiển ô tô Porsche thực hiện hành vi drift (biểu diễn xe xoay vòng) trong khu đô thị Sala, phường An Khánh.

Làm việc với cơ quan công an, C.M xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện và giấy phép lái xe. Bước đầu, người này thừa nhận đã điều khiển ô tô Porsche biển số 30F-811.57 thực hiện hành vi drift trong khu đô thị Sala vào tối 4.6.

Xem nhanh 20h ngày 5.6: Lấy lời khai nam thanh niên drift Porsche ở Sala | Ông Putin nói gì về bí mật Oreshnik

Theo điều tra ban đầu, sau khi thực hiện các vòng drift trong khu đô thị Sala, chiếc Porsche tiếp tục lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, đi qua nhiều giao lộ trước khi di chuyển về hướng nút giao An Phú.

Trước đó, sáng 5.6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 29 giây ghi lại cảnh một ô tô hạng sang liên tục tăng ga, đánh lái để xe xoay nhiều vòng tại chỗ giữa đường. Tiếng động cơ gầm rú lớn thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc trời đang mưa, mặt đường trơn ướt và khu vực xung quanh vẫn có nhiều phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

VFF chốt kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2026

AFF Cup 2026 đang đến gần, nhưng đội tuyển Việt Nam đối mặt với không ít lo ngại về lực lượng.

Việc CLB Công an Hà Nội có thể phải thi đấu trận play-off AFC Champions League Elite đúng vào giai đoạn quan trọng của AFF Cup khiến nhiều trụ cột của đội tuyển đứng trước nguy cơ không thể tập trung hoặc thi đấu đầy đủ cùng đội tuyển quốc gia.

Liên quan đến công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết thời gian qua đã cùng HLV trưởng Kim Sang-sik chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại giải đấu số một khu vực.

VFF chốt kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2026

Theo đó, kế hoạch chuẩn bị bao gồm việc tập trung lực lượng, tổ chức các đợt tập huấn, thi đấu giao hữu quốc tế và tăng cường phối hợp với các CLB.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để đội tuyển Việt Nam có điều kiện tốt nhất trước thềm AFF Cup 2026.

Trong bối cảnh mùa giải V-League vẫn chưa khép lại, VFF tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các CLB trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa đội tuyển quốc gia và các đội bóng chủ quản. Các phương án triệu tập, sử dụng cầu thủ được xây dựng linh hoạt nhằm vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đội tuyển, vừa đảm bảo quyền lợi cho các CLB.

'Bí mật quân sự' về Oreshnik và 'sự sụp đổ' nền kinh tế Nga: Ông Putin nói gì?

Theo đài RT của Nga, các hãng tin tham gia phiên hỏi đáp gồm các hãng thông tấn quốc gia của Trung Quốc, Belarus, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Iran, cũng như đại diện của Reuters và Associated Press.

Phiên hỏi đáp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ và đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm chính sách đối nội và đối ngoại của Nga, xung đột Ukraine và các con đường tiềm năng dẫn đến hòa giải với châu Âu.

'Bí mật quân sự' về Oreshnik và ‘sự sụp đổ’ nền kinh tế Nga: Ông Putin nói gì?

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