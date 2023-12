Xem nhanh 20h ngày 12.12: Rùng rợn hài cốt bị chôn giấu 12 năm | Cổ phiếu công ty shark Thủy bị hủy niêm yết

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 12.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cổ phiếu IBC của "Shark" Thủy bị hủy niêm yết, ngừng giao dịch cả UPCoM

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới đây đã thông báo gần 83,2 triệu cổ phiếu IBC của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings sẽ được giao dịch trên UPCoM từ ngày 15.12 sau khi bị hủy niêm yết trên HOSE (tức Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM). Tuy nhiên, cổ phiếu này cũng bị đình chỉ giao dịch từ 15.12 vì thuộc diện bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin; thuộc trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch theo quy định. Công ty này do ông Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - người được gọi là "Shark" Thủy.

Trước khi bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE, cổ phiếu IBC nằm trong ba diện theo dõi vi phạm, gồm đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; cổ phiếu bị kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời gian quy định; bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hải Phòng: Hài cốt trong bể phốt là của người phụ nữ đi giao gas

Vụ việc một người đàn ông tại thành phố Hải Phòng trong quá trình đi tìm chó đã phát hiện một bộ hài cốt trong bể phốt gây xôn xao dư luận những ngày qua. Ngày 12.12.2023, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết cơ quan điều tra chưa nhận được văn bản chính thức về kết quả giám định ADN đối với bộ hài cốt.

Tuy nhiên, qua thông báo nhanh thì được biết, bộ hài cốt là của nạn nhân Nguyễn Thu Thanh (năm nay 35 tuổi, người thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng). Người phát hiện bộ hài cốt là ông Nguyễn Văn Quỳ (ở thôn 5, cùng xã với nạn nhân). Theo đại tá Lê Hồng Thắng, đây là vụ án mạng, nạn nhân bị giết chết và phi tang xác.

Tuy nhiên, vụ việc diễn ra cách nay hơn 12 năm nên các dấu vết tại hiện trường phát hiện theo năm tháng không còn. Vào thời điểm đó, nhà và đất của gia đình ông Nguyễn Văn Quỳ đóng cửa, bỏ hoang do cả 2 vợ chồng chủ nhà đang thi hành án tù.

