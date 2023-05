Xem nhanh 20h ngày 12.5: Nguyễn Thái Luyện thắc mắc tiền bồi thường | Hy hữu chuyển nhầm 3 tỉ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 12.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy: Triệt phá 20 đường dây

Sau vụ '4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất', Công an TP.HCM triệt phá 20 đường dây trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương, khởi tố 78 bị can.

Ngày 11.5, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (Thứ trưởng Bộ Công an) đã có thư khen biểu dương thành tích của Công an TP.HCM trong việc triển khai hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về điều tra, truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, được phát hiện ngày 16.3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Trung úy cảnh sát khu vực kể lại vụ bị xịt hơi cay khi truy bắt trộm

Đại úy Lê Hữu Lộc, Trưởng công an P.2 (Q.Tân Bình), cho biết lúc xảy ra vụ việc, trung úy Trần Nhật Duy đang tuần tra phòng ngừa tội phạm, trên địa bàn đảm trách.

Lúc đó, tổ công tác của trung úy Duy phát hiện 3 người khả nghi, đi trên 2 xe máy liên tục rảo quanh trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Bạch Đằng; sau đó 1 người chạy xe lên phía trước cảnh giới, 2 người còn lại dừng phía trước cửa hàng tiện lợi, người ngồi sau đến tiếp cận chiếc xe tay ga đang đậu trước cửa hàng.

Bị xịt hơi cay, Trung úy công an vẫn quyết bắt bằng được nghi can trộm xe

Phát hiện kẻ gian chuẩn bị lấy xe, tổ công tác của Công an P.2 áp sát. Thấy công an, 2 nghi phạm trộm rồ ga bỏ chạy, đâm thẳng vào người trung úy Trần Nhật Duy, khiến cả 3 người ngã ra đường. 2 nghi phạm còn lại tiếp tục bỏ chạy bộ đến chỗ đồng bọn đang chờ sẵn.

Dù bị xịt hơi cay thẳng vào mặt, trung úy Trần Nhật Duy vẫn bám theo 3 nghi phạm trộm xe máy, quật ngã khống chế được 1 tên.

Đặt cọc mua đất, chuyển nhầm 3 tỉ đồng cho người đang thiếu nợ ngân hàng

Ngày 12.5, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện một chi nhánh ngân hàng ở TP.Đà Nẵng cho biết đã thực hiện đúng yêu cầu của Công an Q.Hải Châu, cung cấp sao kê, tạm ngưng giao dịch số tiền 3 tỉ đồng chuyển nhầm vào tài khoản bà N.T.H.H.

Theo đại diện chi nhánh ngân hàng này, bà Nguyễn Thị Bích Chi (49 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, người chuyển nhầm 3 tỉ đồng) và bà H. đều là khách hàng, ngân hàng đứng giữa bảo vệ quyền lợi tất cả khách hàng chứ không riêng bên nào.

Đặt cọc mua đất, chuyển nhầm 3 tỉ đồng cho người đang thiếu nợ ngân hàng

Nhận phản ánh từ bà Chi, chi nhánh ngân hàng đã liên tục liên hệ bằng điện thoại, gửi các thông báo mời bà H. làm việc nhiều lần nhưng chưa được, đôi lúc bà H. không nghe máy. Bà H. nhờ luật sư giải quyết, ngân hàng cũng đã trao đổi, luật sư cho biết đã nhận thông tin, hứa thu xếp nhưng chưa lên làm việc.

