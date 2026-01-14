Xem nhanh 20h ngày 13.1: Nữ nhân viên xử trí nhanh khi tài xế xe buýt đột quỵ | Đề xuất '1 vợ 4 chồng' gây bão Thái Lan

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tài xế xe buýt tại TP.HCM đột quỵ khi đang lái xe, nhân viên phục vụ xử lý nhanh trí

Đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường, tài xế xe buýt bất ngờ đổ gục trên xe. Nhân viên phục vụ trên xe đã nhanh trí lao đến tắt chìa khóa, giúp xe dừng lại an toàn. Lúc này, trên xe đang chở một số hành khách. Đoạn clip đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan vụ việc này, ngày 14.1.2026, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM xác nhận một vụ việc đau lòng liên quan đến tài xế xe buýt bị đột quỵ khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến số 85.

Theo thông tin Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines cung cấp và qua theo dõi hành trình phương tiện, lúc 6 giờ 31 phút sáng cùng ngày, xe buýt chạy tuyến có trợ giá số 85 (Bến xe An Sương - Khu công nghiệp Nhị Xuân) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa thì xảy ra sự cố.

Trong lúc phương tiện đang di chuyển, lái xe bất ngờ đổ gục ngay trên ghế lái. Thời điểm này, trên xe đang chở một số hành khách, gây ra tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Ngay khi phát hiện bất thường, nhân viên phục vụ trên xe đã nhanh trí xử lý. Do sự cố xảy ra quá đột ngột, xe buýt chỉ va quẹt nhẹ vào dải phân cách. May mắn, toàn bộ hành khách trên xe và người tham gia giao thông xung quanh đều an toàn, không có thương vong.

Liền đó, nhân viên cùng người dân đã phối hợp đưa tài xế đi cấp cứu. Tuy nhiên, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nam tài xế đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cùng đơn vị vận hành đã có mặt để xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức giải tỏa phương tiện theo quy định.

Đánh giá sức mạnh U.23 UAE - đối thủ của U.23 Việt Nam ở tứ kết

U.23 UAE được xem là đối thủ giàu thể lực và kinh nghiệm tại sân chơi trẻ châu Á. Các đội bóng trẻ của UAE lâu nay thường sở hữu nền tảng thể hình tốt, khả năng tranh chấp mạnh và lối chơi thiên về sức mạnh, kỷ luật chiến thuật, đặc biệt trong những trận đấu có tính chất căng thẳng.

Việc thường xuyên góp mặt ở các vòng knock-out các giải trẻ châu lục giúp U.23 UAE tích lũy được không ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nhất là ở những trận đấu loại trực tiếp, nơi bản lĩnh và khả năng chịu áp lực đóng vai trò quyết định.Vì thế đây sẽ là thử thách không nhỏ với U.23 Việt Nam trong bối cảnh vòng tứ kết luôn mang tính chất “sống còn”, đòi hỏi sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút.

Về lối chơi, U.23 UAE có nhiều nét tương đồng với U.23 Ả Rập Xê Út. Các đội bóng Tây Á này thường thiên về kỹ thuật cá nhân, thích cầm bóng, đi bóng trực diện và phối hợp nhóm nhỏ ở trung lộ, thay vì triển khai bóng ra biên hay trông chờ vào các pha tạt cánh, đánh đầu.

Xét tương quan lực lượng, chất lượng con người của U.23 UAE nhìn chung không vượt trội so với U.23 Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa U.23 Việt Nam có thể dễ dàng áp đặt thế trận. Chiến thắng trước U.23 Ả Rập Xê Út ở vòng bảng đến từ lối chơi khoa học, kỷ luật và khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, chứ không phải bằng cách dồn ép hay kiểm soát hoàn toàn đối thủ.

Ứng cử viên thủ tướng Thái Lan đề xuất '1 vợ 4 chồng'

Ông Mongkolkit Suksintharanont, ứng cử viên thủ tướng của đảng Lựa chọn mới Thái Lan (Thai Alternative Party), mới đây đăng tải trên mạng xã hội quan điểm cho rằng "xét về bình đẳng giới, phụ nữ không nên bị cấm có tối đa 4 người chồng, nếu các bên đều đồng ý". Ông gọi đây là một phần trong chính sách thúc đẩy bình đẳng giới.

Phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên không gian mạng, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Theo Khaosod English, dư luận tranh luận liệu đây là tư duy cấp tiến, một hình thức châm biếm chính trị hay đơn thuần là chiêu thức nhằm thu hút sự chú ý và kích hoạt thảo luận xã hội.

Đề xuất đa phu nói trên tiếp tục nối dài danh sách các ý tưởng chính sách gây tranh cãi mà ông Mongkolkit từng đưa ra. Chính trị gia này lâu nay xây dựng hình ảnh cá nhân thông qua những tuyên bố gây sốc hơn là các chương trình hành động truyền thống.

