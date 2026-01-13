Xem nhanh 20h ngày 13.1: Truy nguồn thịt bệnh đưa vào Đồ hộp Hạ Long | Báo chí Hàn Quốc khen HLV Kim

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
13/01/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 13.1 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Truy nguồn đưa thịt bệnh vào Đồ hộp Hạ Long; báo chí Hàn Quốc đồng loạt khen HLV Kim Sang-sik;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Kiểm tra công tác thú y tại Hưng Yên, truy nguồn thịt bệnh đưa vào Đồ hộp Hạ Long

Liên quan đến vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng mở rộng điều tra đường dây thu mua thịt bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi vận chuyển vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco), theo tìm hiểu của Thanh Niên, bà Nguyễn Thu Thủy, Cục phó Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký văn bản chỉ đạo kiểm tra toàn diện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại Hưng Yên.

Theo đó, lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng II thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại tỉnh Hưng Yên.

Cục Chăn nuôi và Thú y cũng đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hưng Yên cung cấp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng II đầy đủ giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (mẫu 12b, 12d liên quan đến động vật, sản phẩm động vật vận chuyển sang Hải Phòng); sổ theo dõi kiểm soát giết mổ, hồ sơ về xử lý vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Báo chí Hàn Quốc đồng loạt khen HLV Kim Sang-sik: Dùng người linh hoạt, có bản sắc

Báo chí Hàn Quốc đồng loạt dành nhiều lời khen cho HLV Kim Sang-sik sau khi ông giúp U.23 Việt Nam làm nên lịch sử với 3 trận toàn thắng vòng bảng U.23 châu Á 2026, nhấn mạnh dấu ấn dùng người táo bạo và khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt.

Sports World cho biết, chiến thắng 1-0 trước U.23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối bảng A giúp U.23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng và lần đầu tiên toàn thắng cả 3 trận vòng bảng tại một giải đấu chính thức. Bài báo nhấn mạnh đây là kết quả vượt lên bất lợi thể hình, khi chiều cao trung bình của U.23 Việt Nam chỉ đạt 177,39 cm, xếp thứ 15 trong số 16 đội tham dự.

Sports World cũng phân tích, dấu ấn lớn nhất của HLV Kim Sang-sik nằm ở khả năng tổ chức lối chơi và điều chỉnh chiến thuật theo từng đối thủ. Trận ra quân gặp U.23 Jordan, ông sử dụng sơ đồ 4-4-2 để tăng cường tấn công. Sang các trận gặp U.23 Kyrgyzstan và U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam chuyển sang sơ đồ 3-4-3 nhằm ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Dù cả 3 trận đều kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, U.23 Việt Nam vẫn giành trọn 9 điểm.

Báo chí Hàn Quốc đồng loạt khen HLV Kim Sang-sik: Dùng người táo bạo, đưa U.23 Việt Nam bay cao

Trong khi đó, DongA Ilbo đánh giá cao khả năng dùng người linh hoạt của HLV Kim Sang-sik, cho rằng những quyết định thay đổi nhân sự táo bạo đã trực tiếp tạo ra bước ngoặt trong các trận đấu then chốt. Trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út là minh chứng rõ nét khi Nguyễn Đình Bắc được tung vào sân ở hiệp 2 và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

