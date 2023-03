Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 14.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an Long An triệu tập 2 luật sư trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 14.3, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết đơn vị đã có giấy triệu tập 2 luật sư (LS) Đ.K.L và Đ.Đ.M liên quan đến tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Cả 2 LS này đều thuộc Đoàn LS TP.HCM.

Đây cũng là 2 trong 5 LS tham gia bào chữa cho các bị cáo ngụ nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai (số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) trong vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Xem nhanh 20h ngày 14.3: Triệu tập 2 luật sư vụ Tịnh Thất Bồng Lai | Hàng rong hỗn loạn giữa quận 1

Cụ thể, trong tin báo của A05 gửi Công an tỉnh Long An nêu rõ: "Thực hiện công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, A05 phát hiện một số cá nhân, trong đó có LS Đ.K.L đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật Hình sự hiện hành".

Công an Long An triệu tập 2 luật sư trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Theo đại tá Tâm, từ tin báo của A05, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã gửi thư mời LS Đ.K.L. đến làm việc để làm rõ. Tuy nhiên, LS này đã không đến theo thư mời. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An gửi giấy triệu tập 2 LS Đ.K.L. và Đ.Đ.M đến làm việc liên quan đến tin báo tội phạm từ A05.

Ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa dù đã thụ án chung thân

Đang phải thụ án chung thân, ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, lại một lần nữa phải hầu tòa vì các sai phạm gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á hơn 5.500 tỉ đồng.

Sáng 14.3.2022, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), bị cáo Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) và 6 đồng phạm. 8 bị cáo cùng bị truy tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần M&C là khách hàng tại Ngân hàng Đông Á. Khi các khoản vay đến hạn thanh toán nhưng không còn nguồn tiền trả nợ, bị cáo Khánh đề nghị bị cáo Bình cho sử dụng pháp nhân của 5 công ty gồm Công ty Ngôi Sao, Công ty Liên Phát, Công ty Phát Vạn Hưng, Công ty Biển Bạc và Công ty Minh Quân, để vay tiền tại Ngân hàng Đông Á nhằm trả nợ cho các khoản vay trước đó.

Ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa dù đã thụ án chung thân

Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trần Phương Bình đã đồng ý, bàn bạc, thống với với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ, phương án kinh doanh để vay vốn của Ngân hàng Đông Á. Bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Đông Á không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỉ đồng để bị cáo Phùng Ngọc Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích.

Các bị cáo đã bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu đến thời hạn thanh toán nhưng Công ty cổ phần M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình. Ngân hàng Đông Á đã cho Công ty cổ phần M&C vay 2 khoản (tổng số hơn 146 tỉ đồng) để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc và lãi của lô trái phiếu.

Tổng thiệt hại của Ngân hàng Đông Á từ hành vi phạm tội của bị cáo Trần Phương Bình và đồng phạm là hơn 5.500 tỉ đồng.

Ngao ngán cảnh hàng rong gây mất trật tự ngay trung tâm Q.1

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cứ khoảng 17 giờ đến 0 giờ sáng hôm sau, hàng chục xe hàng rong từ nhiều nơi tập kết về công viên bến Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1).

Ngao ngán cảnh hàng rong gây mất trật tự ngay Trung tâm Q.1





Tại đây, không chỉ bày biện ghế ngồi trên công viên, chiếm dụng lề đường làm bãi đỗ xe mà những người bán hàng rong còn tràn ra giữa lòng đường, chặn các phương tiện, tay cầm bảng thực đơn lôi kéo người dân vào quầy hàng.

Điều này gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực trung tâm TP.HCM và làm xấu hình ảnh công viên bến Bạch Đằng.

Người bán hàng rong xuống lòng đường chặn các phương tiện. Ảnh chụp 23 giờ khuya 8.3 TRẦN DUY KHÁNH

Tối 8.3, lề đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ cầu Khánh Hội đến công trường Mê Linh, bị hơn 30 xe hàng rong chiếm đóng. Theo quan sát, các xe hàng rong gần sát nhau, cứ cách khoảng 4 - 5 m là một xe cá viên chiên, bắp xào, nước giải khát… Ở giữa khoảng cách, người bán hàng rong tận dụng làm bãi đỗ xe cho khách.

Liệt sĩ Gạc Ma và những đứa con chưa biết mặt cha

Anh Hồ Công Được, 35 tuổi, hiện ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa – là con trai út của y sĩ, liệt sĩ Hồ Công Đệ - một trong 64 chiến sĩ hy sinh trong khi chiến đấu bảo vệ Trường Sa vào ngày 14.3.1988.

Gạc Ma 35 năm nhìn lại: Dòng máu anh hùng

Lúc cha hy sinh, anh Được còn trong bụng mẹ, hình dung về cha chỉ qua lời kể của mẹ và vài người bạn đồng niên của cha trong xóm. Ngày hy sinh, cha anh Được tròn 30 tuổi, còn mẹ anh là bà Cao Thị Bình lúc ấy 28 tuổi, một mình bà vào Nam ra Bắc, gồng gánh nuôi 3 chị em anh Được ăn học mà không một lời than thở.



Anh Hồ Công Được sinh ra không biết mặt bố Lê Nam

"Bố em ngày xưa giỏi lắm. Mẹ kể ngày xưa bố ở đây cứu được bao nhiêu người, ngày xưa làm gì có bác sĩ, bố em về mấy người bị thương hay bệnh, bố em mổ trực tiếp, cứu ở đây bao nhiêu người rồi đấy.", anh Được kể với giọng tự hào.

Giống như anh Được, chị Đỗ Thị Thu (35 tuổi, giáo viên thể chất trường Tiểu học – Trung học cơ sở Thiệu Châu), con gái liệt sĩ Đỗ Viết Thành hy sinh trên tàu HQ-604, cũng chưa từng được gặp mặt cha.



Chị Thu, 35 tuổi chưa từng gặp cha, hình dung về cha chỉ qua lời kể của bà Hiền Lê Nam

Còn bà Đỗ Thị Hiền (57 tuổi), vợ liệt sĩ Đỗ Viết Thành, mẹ của chị Thu, lúc chồng mất cũng mới chỉ 22 tuổi. Ngày trẻ, bà Hiền trắng trẻo, xinh xắn, được nhiều trai làng để ý. Thương con gái chịu thiệt thòi, bà hy sinh hạnh phúc riêng quyết nuôi con trưởng thành.



Bà Đỗ Thị Hiền, 57 tuổi, vợ liệt sĩ Đỗ Viết Thành Lê Nam Thiệt thòi vì sinh ra không có cha, những người con như anh Được, chị Thu sớm vất vả từ nhỏ, biến thiệt thòi thành động lực để phấn đấu. Chị Thu sớm kết nạp Đảng, trở thành giáo viên trong xã; trong khi đó, anh Được cũng có công việc ổn định là nấu bếp ăn công nghiệp tại một công ty xi măng gần nhà, cùng vợ nuôi dạy 3 cô con gái nhỏ. Mỗi lần dạy con, anh đều nhắc đến sự hy sinh của ông nội để các cháu ghi nhớ. Mong ước lớn nhất của những người con liệt sĩ lúc này được một lần ra Trường Sa, để thấy được nơi mà người cha mình đã ngã xuống.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 13.3 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.