Xem nhanh 20h ngày 14.4: Bẫy giả công an gọi video lừa đảo | Nguy cơ bùng phát Covid-19 ở Việt Nam

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 14.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chiều ngày 13.4, Bộ Y tế thông báo cả nước ghi nhận 497 ca bệnh Covid-19, là số mắc mới trong ngày cao nhất trong các tháng gần đây. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11,52 triệu ca bệnh Covid-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ 116.507 ca mắc Covid-19/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo báo cáo của các sở y tế, hôm nay có 37 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, không có ca tử vong. Từ đầu dịch đến nay có hơn 10,6 triệu ca mắc Covid-19 tại Việt Nam được điều trị khỏi. Tại các đơn vị điều trị có 8 bệnh nhân đang thở ô xy qua mặt nạ, không có bệnh nhân nặng phải thở máy.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay là 43.186, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết, ngày 12.4 có thêm 6.134 liều được tiêm tại các tỉnh, thành. Từ đầu chiến dịch tiêm chủng đến nay, tổng số 266 triệu liều đã tiêm trên cả nước. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là gần 223,5 triệu; số liều tiêm cho người từ 12 - 17 tuổi là gần 24 triệu; số liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là hơn 18,6 triệu.

Theo Bộ Y tế, thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, với các biện pháp: 2K (khẩu trang, khử khuẩn), vắc xin, thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác. Trong đó khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Bắt buộc đeo khẩu trang đối với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19.

Công an TP.Hà Nội đã phát cảnh báo về tình trạng công an "dỏm" gọi video call dùng những lời lẽ đanh thép, chuyên nghiệp như công an thật để lừa đảo người dân.

Gần đây, chủ tài khoản Facebook Đ.H.V đăng tải nội dung: "Em mới bị chị công an online này hỏi thăm với lý do có đăng ký số điện thoại 096… tại Đà Nẵng, sau đó lên Facebook kêu gọi từ thiện được gần 59 triệu đồng nhưng không mang số tiền này làm đúng mục đích từ thiện. Vì vậy, chị công an đã gọi điện để hỗ trợ online, chuyển cuộc gọi của em đi gặp tòa án để báo án. Yêu cầu em gọi video từ Zalo, khi nghe cuộc gọi thì nhớ nhìn thẳng, nghiêng trái nghiêng phải. Em nghe công an xong em sợ quá nói gì em cũng gật".

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.Hà Nội cho biết, đây là một hình thức lừa đảo nhằm lấy dữ liệu khuôn mặt của bị hại để mở tài khoản ngân hàng dùng vào mục đích xấu.

Theo lãnh đạo PA05, nếu trước đây các đối tượng giả danh công an để lừa tiền trực tiếp, hoặc gọi điện thoại mạo danh cơ quan chức năng thì gần đây, các đối tượng lại gọi video call yêu cầu người dân làm theo để lấy video nhằm mục đích lấy định danh tài khoản để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử online. Sau khi tài khoản được kích hoạt, các đối tượng sẽ sử dụng tài khoản để lừa đảo, nhận tiền "đen" và nạn nhân có thể sẽ không chứng minh được sự vô can của mình.

"Mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử online cần phải có một bước gọi là KYC (định danh cá nhân) để kích hoạt tài khoản. Định danh bằng cách quét khuôn mặt của người dùng; người dùng nhìn thẳng, nghiêng trái, nghiêng phải, ngước lên, cúi xuống...", lãnh đạo PA05 cho hay.

Theo Công an TP.Hà Nội, các đối tượng giả mạo công an rất tinh vi. Để tạo niềm tin và đe dọa người dân, các đối tượng mặc quần áo công an, ngồi trong phòng được thiết kế y như phòng làm việc của cơ quan công an với bảng tên, phù hiệu, bằng khen… và lời nói của các đối tượng cũng rất đanh thép, chuyên nghiệp y như công an thật.

Công an TP.Hà Nội cho hay, nếu công an làm việc với người dân sẽ mời lên trụ sở chứ tuyệt đối không làm việc online, không làm việc qua điện thoại.

Qua đó, Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyên truyền với người thân về thủ đoạn kể trên để trách mắc bẫy của kẻ xấu.