Xem nhanh 20h ngày 12.4: Đồng phạm của Trang Nemo qua đời | Công an xử lý đơn tố cáo Apax Leaders

Một bị can trong vụ án Trang 'Nemo' gây rối trật tự công cộng đã chết

TAND Q.1 cho hay đã nhận cáo trạng và hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang "Nemo") và đồng phạm bị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng".

3 bị can đồng phạm bị truy tố, gồm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Đối với bị can Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi), ngày 18.1.2023, bị can chết tại nơi cư trú. Theo kết luận giám định pháp y về tử thi, nguyên nhân chết là do hen phế quản/sử dụng ma túy tổng hợp. Vì vậy, tháng 3.2023, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã đình chỉ điều tra với bị can Tuấn.

Vụ án từng được TAND Q.1 đưa ra xét xử, nhưng chiều 22.11.2022, tòa này đã trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ yêu cầu của bà Phạm Lệ Khanh đối với những người gây thương tích cho bà.

Tuy nhiên, cáo trạng mới nhất (ngày 10.4), Viện KSND Q.1 nêu đối với hành vi cố ý gây thương tích cho chị Phạm Lệ Khanh 3%, do không xác định được thương tích của chị Khanh do ai gây ra, và đánh bên ngoài hay trong cửa hàng Trang "Nemo" nên Công an Q.1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trang "Nemo" và những người liên quan đến vụ việc là có cơ sở.

Lùm xùm Apax Leaders: Sở GD-ĐT TP.HCM hoàn tất thanh tra, công an đang xử lý

Sở GD-ĐT TP.HCM đã lập đoàn thanh tra tại các cơ sở của Apax Leaders tại TP.HCM. Kết luận thanh tra đang được hoàn thiện để công bố.

Trong khi đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cũng tiếp nhận đơn tố cáo Apax Leaders từ phía phụ huynh và đang trong quá trình xử lý.

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: "Sở GD-ĐT TP.HCM đang phối hợp với Công an TP.HCM để xử lý các vi phạm. Hiện tại, nhiều phía cùng nhận đơn. Phía Công an TP.HCM nhận đơn, họ gửi sang đây, ở góc độ quản lý ngành, chúng tôi sẽ phối hợp để kiểm tra, xử lý những vi phạm. Ví dụ một số cơ sở của họ đóng cửa nhưng không thông báo, cái này là sai về mặt quy định".

Ông Trần Văn Nghiêm là người đại diện cho gần 200 phụ huynh gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng. Ông Trần Văn Nghiêm cũng là người đại diện cho gần 300 phụ huynh tại TP.HCM ký biên bản với Apax Leaders tại cuộc họp diễn ra vào chiều 9.4.2023.

Mưu sinh dưới nắng nóng TP.HCM, người bảo vệ già trùm mặt nạ kín như Ninja cả ngày trời

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, mức nhiệt liên tục đạt từ 35-37 độ C.

Tại TP.HCM, nắng nóng trên khu vực nội thành và phía Tây Bắc của thành phố. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất đạt 37 độ C. Theo dự báo, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở thành phố những ngày tới.

Tuổi đã cao, lại liên tục làm việc ngoài trời nắng gắt, ông Nguyễn Thành Dũng (72 tuổi), bảo vệ ở góc đường Đinh Tiên Hoàng giao Nguyễn Thị Minh Khai (tại quận 1, TP.HCM) nhiều lúc chóng mặt, choáng váng vì nắng gắt.

Để bảo vệ sức khỏe, ông Dũng đặt một lúc 5 chiếc mặt nạ trùm kín đầu thay phiên nhau đội liên tục cả ngày tránh nắng, chỉ bỏ ra lúc ăn cơm trưa. Mặc dù có phần ngột ngạt, nóng bức nhưng nếu không đội, da mặt ông sẽ bỏng rát.

"Xem trên mạng thấy quảng cáo mặt nạ tự mình bỏ tiền ra đăng ký mình mua. Mua 5 cái hết 100.000 đồng, với 30.000 đồng tiền xe (giao hàng). Khẩu trang tự mình lo thôi, đeo vô thấy thoải mái, thấy khuôn mặt mình bớt nóng", ông Dũng chia sẻ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Chuyên gia khí tượng này dự báo từ giữa tháng 4, TPHCM và khu vực Nam bộ sẽ có mưa chuyển mùa với tần suất 5 - 7 ngày sẽ có một đợt mưa.

