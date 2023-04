Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 10.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh và con gái bị bắt

Chiều 10.4.2023, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong số các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương.

Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương bị bắt

Theo Bộ Công an, đây là động thái mới nhất trong quá trình điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "trốn thuế", "cưỡng đoạt tài sản" là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11.2020.

Quá trình điều tra đến nay, C01 Bộ Công an đã có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái của ông này là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 8.4.2023, C01 Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh và các con gái của ông này là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Ngày 10.4, C01 bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương và khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.

Xem nhanh 20h ngày 10.4: Cha con ông chủ Tân Hiệp Phát bị bắt | Vén màn hợp đồng bảo hiểm

Luật sư khuyến cáo: Cần làm gì trước khi đặt bút ký hợp đồng bảo hiểm?

Dư luận đang xôn xao quanh việc diễn viên Ngọc Lan cho rằng mình bị lừa mua bảo hiểm nhân thọ. Nữ diễn viên Ngọc Lan cho biết đã mua 2 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam cho bản thân và con trai với tổng số tiền cần đóng là 700 triệu đồng/năm nhưng đến nay phát hiện nhiều thông tin không đúng với những gì được tư vấn.

Nhân viên tư vấn nói cô tham gia hợp đồng 10 năm, hết thời hạn sẽ lấy lại đủ 7 tỉ đồng cộng thêm tiền lời sẽ được xấp xỉ 10 tỉ đồng. Ngọc Lan cho biết cô đã tham gia bảo hiểm được 3 năm tổng số tiền đã đóng khoảng 2,1 tỉ đồng.

Luật sư khuyến cáo: Cần làm gì trước khi đặt bút ký hợp đồng bảo hiểm?

Tuy nhiên, mới đây cô hoàn toàn bất ngờ khi biết tin Công ty Aviva VN đã được bán cho một đơn vị thuộc Tập đoàn Tài chính Manulife rồi đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI (hay MVI Life). Đặc biệt, Ngọc Lan còn phát hiện thời hạn hợp đồng bảo hiểm ghi con số 74 năm, không phải 10 năm như tư vấn ban đầu.

Luật sư Hồ Hữu Hoành, từ công ty Luật Saigonmind Lê Nam

Trong câu chuyện này, luật sư Hồ Hữu Hoành (từ công ty Luật Saigonmind) nhận định, lỗi có thể thuộc về cả hai khi đại lý tư vấn mập mờ, bỏ lơ các điều khoản quan trọng; trong khi khách hàng lại chủ quan, quá tin tưởng đại lý tư vấn.

Luật sư Hoành phân tích, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ là ngành đặc thù, có Luật Bảo hiểm để chi phối hoạt động kinh doanh. Vì vậy, các điều khoản ở hợp đồng của các công ty bảo hiểm, ở khía cạnh nào đó nó đều chính xác. Vấn đề người mua phải nắm được những điều khoản cơ bản và yêu cầu người tư vấn bảo hiểm giải thích rõ ràng trước khi quyết định mua bảo hiểm nhân thọ hay không.