Xem nhanh 20h ngày 14.5: Cựu Cục trưởng nhận phong bì 5 lần từ cấp dưới | Bí ẩn án mạng vùng ven TP.HCM

Bí ẩn án mạng 2 người chết ở vùng ven TP.HCM

Sáng nay 14.5, Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc A cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan, điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông tử vong tại bãi đất trống ở xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh. Ngoài ra, cách hiện trường không xa, công an phát hiện 1 người đàn ông khác chết tại phòng trọ trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, khuya 13.5, một người dân khi đi qua khu đất trống ở một con hẻm trên đường Phạm Văn Sáng (xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh), phát hiện một người (nam giới) nằm gục tại đây. Đến kiểm tra thì phát hiện cơ thể người này có các vết thương, nghi bị đâm, nằm thoi thóp, nên báo cơ quan chức năng.

Lực lượng an ninh cơ sở được tăng cường giữ trật tự quanh hiện trường ẢNH: TRẦN KHA

Cơ quan chức năng đến, xác định người này đã tử vong; tại bờ ruộng cách nạn nhân một đoạn có chiếc xe máy, trên tường gạch dọc bờ ruộng có các dấu tay giống như máu.

Cũng theo người dân, tại khu trọ nói trên, trước đó, mọi người có nghe tiếng cự cãi của một người đàn ông sống tại đây với một người đàn ông khác đi xe máy.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm 5 lần được cấp dưới đưa phong bì

Làm việc với cảnh sát, ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), thừa nhận hành vi của mình.

Cụ thể, ông Phong khai mỗi lần đi hậu kiểm về, bị can Cao Văn Trung, Phó phòng Giám sát ngộ độc (thuộc Cục An toàn thực phẩm), đưa cho phong bì chứa 50 triệu đồng và nói "doanh nghiệp cảm ơn".

Bị can Nguyễn Thanh Phong ẢNH: BCA

Ông Phong thừa nhận đã nhận 5 lần, tổng cộng 250 triệu đồng sau 1 lần đi hậu kiểm và 4 lần đi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (giấy chứng nhận GMP) cho 2 nhà máy MediPhar và MediUSA.

Trong khi đó, ông Cao Văn Trung thừa nhận sai phạm của mình đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp lợi dụng, khi quy định của pháp luật còn lỏng lẻo, chưa rõ ràng, làm cho công tác kiểm tra hậu kiểm giảm tính khách quan.

