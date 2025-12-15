Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thể thao

Xem nhanh 20h ngày 15.12: Rà soát dự án Nuôi em trên cả nước | Bóng chuyền Việt Nam lỡ HCV đáng tiếc

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
15/12/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 15.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Rà soát dự án Nuôi em trên cả nước; bóng chuyền Việt Nam lỡ HCV đáng tiếc;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bóng chuyền Việt Nam lỡ HCV đáng tiếc

Chiều tối nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận tranh HCV với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trong sự chờ đợi lớn của người hâm mộ. Trước đối thủ giàu truyền thống và bản lĩnh bậc nhất khu vực, các cô gái Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao và có nhiều thời điểm vượt lên đối thủ nhưng cuối cùng, đội bạn đã thi đấu đúng sức để giành chiến thắng.

Xem nhanh 20h ngày 15.12: Rà soát dự án Nuôi em trên cả nước | Bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ HCV đáng tiếc

 Dù không thể tạo nên bước ngoặt lịch sử như kỳ vọng, trận chung kết vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển Việt Nam, khi khoảng cách với “ngọn núi” Thái Lan tiếp tục được thu hẹp. Kết quả này được xem là dấu mốc quan trọng trên hành trình khẳng định vị thế và nuôi dưỡng tham vọng chinh phục HCV SEA Games trong tương lai.

Cục Cảnh sát hình sự rà soát dự án ‘Nuôi em’ khắp cả nước

Chiều 15.12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì họp báo.

Thông tin về những lùm xùm dự án "Nuôi em" thời gian gần đây, đại tá Lê Khắc Sơn, Cục phó C02, cho biết sau khi dư luận, báo đài quan tâm về vụ việc, C02 đã chủ động chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của C02 và lực lượng toàn quốc, trong đó 13 tỉnh, thành có dự án, vào cuộc rà soát.

Đại tá Lê Khắc Sơn khẳng định, C02 và lực lượng cảnh sát hình sự cả nước đang rà soát rất quyết liệt và đang chứng minh có hay không gian lận trong hoạt động này. Cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Dự án "Nuôi em" được ông Hoàng Hoa Trung (35 tuổi, trú Hà Nội) sáng lập vào năm 2014, kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ bữa trưa 8.500 đồng cho học sinh vùng cao. Mỗi nhà tài trợ được gắn với một mã số trẻ cụ thể để theo dõi quá trình hỗ trợ. Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm 100.000 học sinh tại 20 tỉnh; trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.


Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

