Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 16.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Hé lộ nhân thân thi thể trong quán karaoke An Phú bỏ hoang

Theo thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày (16.10), Công an P.An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) nhận được tin báo qua điện thoại của một người tự giới thiệu là YouTuber đã vào bên trong quán karaoke An Phú và phát hiện nhiều bộ phận thi thể người.

Quán karaoke An Phú bỏ hoang từ sau vụ cháy, cửa không có khóa ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo mô tả của YouTuber, thì người này đã phát hiện tay, chân và đầu của người ở trong quán karaoke An Phú bị bỏ hoang nhiều năm nay kể từ khi xảy ra vụ cháy làm 32 người chết (xảy ra ngày 6.9.2022).

Ngay sau đó, Công an P.An Phú đã triển khai lực lượng đến hiện trường thì phát hiện một thi thể còn nguyên các bộ phận, nổi lên miệng bể chứa nước PCCC, nằm âm dưới đất, phía sau quán karaoke.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng cử lực lượng hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đến chiều cùng ngày 16.10, thi thể người đàn ông đã được đưa về nhà xác của bệnh viện để phục vụ công tác điều tra, lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Xem nhanh 20h ngày 16.10: Thi thể trong quán karaoke bỏ hoang | Cô gái 7 năm cứu nạn giao thông ở TP.HCM

Nữ đội trưởng xuyên đêm cứu người gặp nạn được vinh danh 'Sống đẹp'

Nguyễn Hoàng Kim Ngân, 30 tuổi, đã biến nỗi đau mất chị gái vì tai nạn giao thông thành động lực để cô thành lập Đội cứu nạn giao thông 911 tại TP.Thủ Đức, TP.HCM. Từ một đội tình nguyện hoạt động tự phát, đội cứu nạn 911 (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Thủ Đức, TP.HCM) ngày càng được cộng đồng tin tưởng và là điểm tựa cho hàng trăm nạn nhân giao thông gặp nạn.

Năm 2012, cuộc sống của Kim Ngân hoàn toàn thay đổi sau một tai nạn giao thông thương tâm. Chị gái cô gặp tai nạn nghiêm trọng và không qua khỏi, để lại nỗi đau lớn cho gia đình. Đây chính là cú sốc tinh thần khiến Ngân bắt đầu suy nghĩ về việc cứu người trong những tình huống cấp bách. Cô nhận ra rằng, nếu có người hỗ trợ kịp thời tại hiện trường, có thể chị gái cô đã được cứu sống.

Nữ đội trưởng xuyên đêm cứu người gặp nạn được vinh danh ‘Sống đẹp’

Từ đó, Kim Ngân quyết tâm học hỏi và tham gia một nhóm sơ cấp cứu ở Đồng Nai trong suốt 6 tháng. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, Ngân trở về TP.Thủ Đức để thành lập đội cứu nạn giao thông 911 với mục tiêu giảm thiểu những mất mát do tai nạn giao thông, cứu giúp người bị nạn trong những giờ phút nguy kịch.

Đội trưởng Kim Ngân suốt hơn 7 năm miệt mài xuyên đêm cứu người gặp nạn ẢNH: LÊ NAM

Ban đầu, Đội cứu nạn giao thông 911 chỉ là một nhóm nhỏ tự phát, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Nhiều lần, đội bị cản trở vì không có sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần kiên trì và sự chân thành, đội của Kim Ngân dần được mọi người ghi nhận.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.