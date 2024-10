Xem nhanh 20h ngày 15.10: Vạch trần thủ đoạn mạo danh shipper | Trái chiều 'chiến thuật giành chuông'

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 15.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tranh cãi về chiến thắng của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2024

Nhiều người cho rằng Phú Đức đã "chơi không đẹp" khi "không nhường cơ hội cho bạn cùng chơi trả lời" cũng như "chơi tiểu xảo".

"Vì biết có trả lời sai cũng chỉ bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi đó nên Phú Đức đã… bấm cho có. Nếu trả lời sai cũng chỉ bị trừ 15 điểm, số điểm còn lại vẫn hơn Nguyên Phú. Thế nên, mới có chuyện ngay sau khi tiếng chuông vang lên, Phú Đức đã vỡ òa, ăn mừng vì biết bản thân đã cầm chắc chiến thắng. Một phần thi không mãn nhãn. Chiến thắng không thuyết phục", tài khoản Lan Anh Đào bình luận trên Facebook.

Một ý kiến khác, cho rằng lẽ ra chương trình Đường lên đỉnh Olympia nên thay đổi luật, để thí sinh này trả lời sai thì bạn khác vẫn có thể giành quyền trả lời. "Nếu Phú Đức trả lời sai, Nguyên Phú có cơ hội trả lời, thì có thể kết quả đã khác. Chứ luật chỉ để cho một thí sinh giành quyền bấm chuông thì chẳng hay tí nào", tài khoản Vũ Bích bình luận trên Facebook.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Phú Đức đã có chiến thuật thông minh. Và cái kết với vòng nguyệt quế là hoàn toàn xứng đáng cho nam sinh người Huế. Bởi trong suốt 4 phần thi của trận chung kết, Phú Đức luôn thể hiện sự quyết đoán, thông minh, bản lĩnh, giữ phong độ và đạt điểm cao trong các phần thi.

"Việc bấm chuông nhanh nhạy để giành quyền trả lời, không cần biết đáp án đúng hay sai của Phú Đức chính là cách rất hay để nam sinh này bảo toàn vị trí dẫn đầu, không cho đối thủ có cơ hội "lật kèo". Tại sao lại ném đá Phú Đức? Tôi cho rằng đó là chiến lược thi đấu vô cùng thông minh", Trần Anh Toàn, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, nói.

Cập nhật thông tin về việc cư dân Picity High Park 'than trời’ vì nước

Ngày 10.9.2024, Báo Thanh Niên đưa tin về việc nhiều cư dân sinh sống tại dự án Picity High Park (ở quận 12, TP.HCM) phản ánh đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt hàng ngày trong nỗi hoài nghi không đảm bảo an toàn.

Phía BQL cho hay, họ đã cho kiểm tra toàn bộ hệ thống nguồn nước, đặc biệt là hai bể chứa nước gồm bể trên mái và bể dưới hầm. Kết quả bể chứa và nước hoàn toàn sạch theo đúng quy trình quản lý. Song song đó BQL đã gửi email thông báo cho Công ty cấp nước Trung An xuống kiểm tra làm rõ nguyên nhân. Sau đó, vào ngày 12.7.2024,Công ty cấp nước Trung An đã phối hợp cùng BQL test nhanh mẫu nước được lấy tại nhiều vị trí khác nhau và kết quả cho ra các chỉ số đã đạt. Vào ngày 19.7, đơn vị Trung An thực hiện công tác xả cặn đường ống vào trước khi cấp vào toàn nhà.

Tiếp vụ cư dân Picity High Park ‘than trời’ vì nước: Ban quản lý, chủ đầu tư, công ty cấp nước nói gì?

Bên cạnh đó, phía BQL đã kiểm tra bể nước tầng hầm, tầng mái và các cụm ống, hệ thống cấp nước kín, bể mái kín được đặt trên bệ đỡ khô ráo, bể hầm được ốp lát gạch men không rò rỉ, côn trùng, bùn đất không thể xâm nhập bể hầm và đường ống.

Khi đó, Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Cư (gọi tắt là Công ty Gia Cư) và Ban quản lý đã phối hợp kiểm tra toàn bộ hệ thống và không tìm ra nguyên nhân. Ban quản lý cho hay, như vậy việc nước bẩn và có những sinh vật lạ có khả năng đến từ nguồn nước được cung cấp.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, phía Công ty Gia Cư là chủ đầu tư cho biết, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan có chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân. Theo chủ đầu tư, việc các tạp chất có trong nguồn nước tích tụ sau một khoảng thời gian có khả năng là lý do dẫn đến tình trạng nguồn nước như hiện nay. Đồng thời, công ty này cho biết thêm, việc can thiệp nguồn nước triệt để thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần cấp nước Trung An.

