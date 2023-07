Xem nhanh 20h ngày 1.7: Truy nã 5 bị can vụ khủng bố ở Đắk Lắk | Tìm nguyên nhân sạt lở ở Đà Lạt

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 1.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Truy nã đặc biệt 5 bị can liên quan vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Liên quan đến vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), ngày 1.7.2023, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này đã ra các quyết định truy nã đặc biệt đối với 5 bị can về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Truy nã đặc biệt 5 bị can liên quan vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Theo đó, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã các bị can: Nay Tam (49 tuổi), Nay Yên (53 tuổi), Nay Dương (55 tuổi, cùng trú xã Cư Pơng, huyện Krông Búk), Y Khing Liêng (31 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông) và Y Ju Niê (55 tuổi, trú xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắk).

Trước đó, ngày 28.6, các bị can này bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân". Hiện cả 5 bị can nói trên đã bỏ trốn khỏi địa phương, không rõ tung tích.

Nhà quy hoạch cảnh quann nói gì về sạt lở đất nghiêm trọng ở Đà Lạt?

Quy chuẩn xây dựng của Việt Nam có đầy đủ và khắt khe, tuy nhiên sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch tổng thể - theo ông Nguyễn Mạnh Bình San – nhà quy hoạch cảnh quan, là nguyên nhân dẫn tới hậu quả nghiêm trọng trong các tai nạn sạt lở vừa qua ở Đà Lạt.

Cơn mưa lớn kéo dài từ khuya đến rạng 29.6 ở thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khiến khối bê tông phía trên một ngôi nhà cấp 4 bị sập, kéo theo hơn 3.000 mét khối đất vùi lấp 2 vợ chồng và ngôi nhà. Khối bê tông khổng lồ còn làm dịch chuyển ngôi biệt thự 4 tầng và làm sập tầng hầm. Ngoài ra, vụ sạt lở còn làm 2 nhà khác bị ảnh hưởng.

Sạt lở đất nghiêm trọng ở Đà Lạt: ‘Đừng đổ thừa cho thiên tai'

Theo ông San, nguyên nhân cục bộ chính gây sạt lở là đất đắp chưa đủ thời gian ổn định, mặt mái chưa được gia cố và chân mái không đạt chuẩn do vướng đất nhà bên dưới hoặc nhà bên trên.

Trong quản lý tổng thể, không có sự thống nhất khoảng lùi an toàn cho khu đất bên trên và bên dưới trong quy hoạch hoặc quản lý xây dựng. Bởi vậy, đất không còn khoảng thở, đến chừng chịu không nổi thì sẽ sạt lở.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.