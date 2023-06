Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 28.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Hot girl Trang Nemo kháng cáo xin được hưởng án treo

Chiều 28.6.2023, theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, sau phiên tòa sơ thẩm, đến nay Tòa án nhân dân quận 1 đã nhận được đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo).

Trước đó, ngày 16.6, bị cáo Trang Nemo và 3 đồng phạm bị Tòa án nhân dân quận 1 xét xử sơ thẩm tuyên phạt từ 9 - 12 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Xem nhanh 20h ngày 28.6: Trang Nemo xin hưởng án treo | Sự cố hy hữu ở phòng thi tốt nghiệp THPT

Đồng thời, người liên quan trong vụ án là chị Phạm Lệ Khanh cũng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét xử lý bị cáo Trang Nemo và đồng phạm thêm hành vi cố ý gây thương tích, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Hy hữu giám thị đọc nhầm danh sách thi

Sáng 28.6.2023, thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Tuy nhiên, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM, phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi nhận sự việc hy hữu. Cụ thể, trong lúc gọi tên và hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, giám thị tại phòng 2244 đã cầm sai danh sách thí sinh của buổi thi môn khác, thay vì ngữ văn.

Thi THPT Hy hữu giám thị đọc nhầm danh sách thi

Một loạt số báo danh kèm tên thí sinh được đọc lên nhưng không có em nào bước vào phòng thi. Theo nguyên tắc, cán bộ coi thi sẽ đánh dấu các em này vắng thi. Sau khi có giám thị khác đến thì sự cố này mới được phát hiện. Điều này khiến cho cán bộ coi thi lẫn các thí sinh lúng túng. Đến 7 giờ 15 các thí sinh tại phòng thi 2244 vẫn ở tình trạng nhốn nháo, chưa sắp xếp được chỗ ngồi trong khi 7 giờ 35 là thời gian bắt đầu làm bài.

Vụ việc được xử lý ngay sau khi phát hiện nên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các thí sinh cũng được vào phòng thi và làm bài theo đúng thời gian quy định.

Cha già 83 tuổi nhận tội thay con gái trong vụ án giết chồng ở Long An

Ngày 28.6.2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An xác nhận vừa tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ "cha vợ giết con rể" gây chấn động dư luận địa phương, xảy ra tại ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Cha già 83 tuổi nhận tội thay con gái trong vụ án giết chồng ở Long An

Tuy nhiên, qua kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành xác định nghi phạm giết ông Nguyễn Văn Đầy (54 tuổi) không phải là cụ ông Nguyễn Văn Khỉ (83 tuổi) mà là bà Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, là vợ ông Nguyễn Văn Đầy). Cả 3 người này cùng ngụ tại ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.