Xem nhanh 20h ngày 27.6: Xôn xao công an bắn chết dê của dân | Ngỡ ngàng lời khai cựu Tư lệnh Cảnh sát biển

Sáng 27.6, Tòa án Quân sự thủ đô tại Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô xảy ra tại Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).



Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển trong vụ tham ô 50 tỉ: 'Tôi thấy các thủ trưởng vất vả quá!'

Vụ án này, 7 bị cáo cùng bị truy tố tội tham ô tài sản, gồm: Nguyễn Văn Sơn, cựu trung tướng, cựu Tư lệnh; Hoàng Văn Đồng, cựu trung tướng, cựu Chính ủy; Doãn Bảo Quyết, cựu thiếu tướng, cựu Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm chính trị; Phạm Kim Hậu, cựu thiếu tướng, cựu Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng; Bùi Trung Dũng, cựu thiếu tướng, cựu Phó tư lệnh.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, cựu trung tướng, cựu Tư lệnh BTL Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn, thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân, với vai trò là người khởi xướng. Về động cơ phạm tội, ông Sơn nói, các thủ trưởng BTL Cảnh sát biển đi công tác rất nhiều, gồm gặp cấp ủy, chính quyền địa phương, tỉnh ủy và UBND 28 tỉnh/thành ven biển, rồi các ban, bộ, ngành… Những lần đi công tác, các thủ trưởng đều phải thực hiện đối ngoại, rất vất vả, trong khi BTL không có quỹ vốn, cũng không có đơn vị làm kinh tế.

Ngày 27.6, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết Trường đại học Hải Phòng đã có báo cáo về việc ông Phạm Thế Dũng, Trưởng khoa quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh của Trường đại học Hải Phòng, bị tố có hành vi, lời lẽ thiếu chuẩn mực, quấy rối, gạ tình nữ sinh viên.

Theo báo cáo, sau khi ông Dũng bị tố, Ban giám hiệu Trường đại học Hải Phòng đã vào cuộc xác minh nội dung thông tin. Tại cuộc làm việc với nhà trường, ông Dũng thừa nhận có hành vi và lời lẽ thiếu chuẩn mực, gạ tình với một nữ sinh viên qua điện thoại (qua các đoạn ghi âm được đưa lên mạng xã hội - PV), trong và sau thời gian em này tham gia học kỳ quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Hiện, ông Dũng đã bị Trường đại học Hải Phòng tạm đình chỉ công tác, để Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhà trường cùng với Bộ tham mưu Quân khu 3 kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Tạm giữ 3 cán bộ công an đi săn, bắn chết dê của dân

Chiều 27.6, Công an TP.Hà Nội cho biết, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an TT.Đại Nghĩa (H.Mỹ Đức, Hà Nội) vì bắn chết 2 con dê của người dân trong lúc đi săn.

3 cán bộ bị tước danh hiệu gồm: đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng.

Đồng thời, Công an TP.Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "trộm cắp tài sản", tạm giữ hình sự 3 cán bộ kể trên để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 26.6, 3 cán bộ kể trên đi ô tô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng (xã An Phú, H.Mỹ Đức) để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô, rồi đi về.

