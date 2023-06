Xem nhanh 20h ngày 24.6: Toàn cảnh vụ Wagner đòi nổi loạn | Con số ‘khủng’ vụ buôn lậu 3 tấn vàng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 24.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khởi tố Chủ tịch công ty vàng Phú Quý liên quan vụ buôn lậu 3 tấn vàng

Sáng 24.6.2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị); Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết đây là kết quả sau thời gian tập trung điều tra, khám phá đường dây buôn bán vàng lậu từ Lào về Việt Nam được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo. Đường dây này do bà Nguyễn Thị Hóa (trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu và hành vi "trốn thuế" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý do ông Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Khởi tố Chủ tịch công ty vàng Phú Quý liên quan vụ buôn lậu 3 tấn vàng

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, bà Nguyễn Thị Hóa cùng bà Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng trong nước nhằm thu lời bất chính.

Kết quả điều tra cũng xác định, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 điều 143 luật Quản lý thuế số 38/2019 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 6,1 tỉ đồng.

Tổng thống Putin lên tiếng vụ thủ lĩnh Wagner đòi nổi loạn

Ngày 24.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trước quốc gia, sau khi ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Wagner có các tuyên bố mang tính kích động nổi loạn nhằm đáp trả Bộ Quốc phòng Nga, đài RT đưa tin.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin nói rằng những hành động của người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, là một sự phản bội đối với nước Nga và người dân nước này. Ông cũng tuyên bố rằng các cơ quan thực thi pháp luật của đất nước sẽ có những hành động kiên quyết để lập lại trật tự.

Tổng thống Putin: Hành động của ông Prigozhin phản bội nước Nga và binh sĩ Wagner

Tổng thống Putin cũng tuyên bố sẽ bảo vệ quốc gia trước các âm mưu phản quốc. Ông nói thêm rằng tại thời điểm này, "chúng tôi yêu cầu sự đoàn kết, hợp nhất và trách nhiệm".

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.