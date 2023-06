Xem nhanh 20h ngày 23.6: Cập nhật vụ khủng bố ở Đắk Lắk | Người thoát nạn trong vụ nổ tàu lặn Titan

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 23.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khởi tố 84 người liên quan vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Chiều 23.6, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; che giấu tội phạm; không tố giác tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", quy định tại điều 113 bộ luật Hình sự năm 2015; khởi tố 7 bị can về tội "không tố giác tội phạm", quy định tại điều 390 bộ luật Hình sự năm 2015; khởi tố 1 bị can về tội "che giấu tội phạm", quy định tại điều 389 bộ luật Hình sự năm 2015 và 1 bị can về tội "tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép", quy định tại điều 348 bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đều đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, tính đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 23 khẩu súng các loại (súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế), 2 lựu đạn, 1.199 viên đạn các loại, 15 kíp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, 1 nòng giảm thanh, 2 ống ngắm, 1 bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ FULRO và nhiều phương tiện, thiết bị gây án của các đối tượng.

Cận cảnh những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến bị bỏ hoang, thưa thớt người

Bên cạnh những khu đô thị đông dân, ở TP.HCM còn có nhiều nơi bị bỏ hoang hàng chục năm trời, gây lãng phí hàng ngàn tỉ đồng. Có thể kể đến các khu tái định cư từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến trong thời điểm Covid-19.

Tháng 7.2021, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM diễn ra phức tạp, chính quyền thành phố đã trưng dụng 3 khu nhà tái định cư làm bệnh viện dã chiến. Trong đó có khu tái định cư Bình Khánh (thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) và khu tái cư Vĩnh Lộc B (ở huyện Bình Chánh). Và sau khi hoàn thành sứ mệnh, thì hàng chục ngàn căn hộ tại 2 khu tái định cư này tiếp tục bị bỏ trống, các tòa nhà đóng kín cửa khiến cơ sở vật chất xuống cấp.

Người thoát chết nhờ từ chối lên tàu lặn Titan trong chuyến đi thảm kịch vì sao không tham gia?

Một người bạn của nạn nhân Hamish Harding cho biết ông từng dự định tham gia chuyến thám hiểm, nhưng sau đó quyết định rút lui vì lo ngại về sự an toàn và thiết kế của con tàu.

Ông Chris Brown cho biết: "Các bộ phận của chiếc tàu ngầm mà tôi thấy trong cuộc thử nghiệm ở Bahamas có vẻ hơi kém chất lượng. Họ sử dụng ống thép công nghiệp để làm bể dằn, họ sử dụng tay cầm chơi game Xbox cho hệ thống lái... Tôi cũng không thích một số chi tiết thiết kế, chẳng hạn như chân vịt bên ngoài với các dây cáp, tôi cho rằng đó là một hiểm họa chực chờ. Và điều thực sự đã khiến tôi quyết định không tham gia là họ thẳng thừng từ chối bất kỳ hình thức chứng nhận nào".

Người thoát chết nhờ từ chối lên tàu lặn Titan trong chuyến đi thảm kịch vì sao không tham gia?

Ông Brown đã quyết định rút khỏi chuyến đi sau khi nhận thấy có quá nhiều rủi ro mà mình không thể kiểm soát hay giảm thiểu được.



