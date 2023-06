Xem nhanh 20h ngày 22.6: Bộ Công an: Vụ tấn công tại Đắk Lắk là hoạt động khủng bố có tổ chức

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 22.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bộ Công an: Vụ tấn công tại Đắk Lắk là hoạt động khủng bố có tổ chức

Theo Báo điện tử Chính phủ, chiều nay 22.6.2023, Bộ Công an cho biết, ngày 20.6, tại Hội nghị Cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước, do Liên Hợp Quốc tổ chức tại New York (Mỹ), từ ngày 19 đến 22.6, thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (thuộc Bộ Công an) đã có bài phát biểu nêu rõ 4 nguy cơ khủng bố từ bên ngoài gây hại cho an ninh quốc gia Việt Nam.

Thứ nhất, tại Việt Nam có các mục tiêu bị khủng bố quan tâm, như trụ sở ngoại giao nước ngoài.

Hai là, nguy cơ từ dòng phiến quân IS dịch chuyển về Đông Nam Á từ Trung Đông.

Ba là, các nhóm khủng bố, bạo lực cực đoan triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội truyền bá chủ nghĩa cực đoan trên toàn thế giới. Việt Nam nằm trong nhóm các nước có lượng người dùng internet lớn, nên khả năng bị ảnh hưởng cao.

Bốn là, các tổ chức phản động lưu vong người Việt, các phần tử theo chủ nghĩa cực đoan lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo trú chân tại một số quốc gia thiết lập cơ sở, chân rết, tổ chức huấn luyện cho số đối tượng trong nước và cử người xâm nhập Việt Nam chỉ đạo thực hiện hành động khủng bố ở Việt Nam.

Các tổ chức này lợi dụng các địa bàn các nước Đông Nam Á lập văn phòng trá hình, lôi kéo, tuyển mộ, huấn luyện thành viên; lợi dụng internet và mạng xã hội tuyên truyền, xúi giục, hướng dẫn phần tử xấu trong nước thực hiện các vụ tấn công khủng bố lực lượng thực thi pháp luật và người dân vô tội.

Theo Báo điện tử Chính phủ, thiếu tướng Phạm Ngọc Việt cũng khẳng định, hoạt động của nhóm đối tượng tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11.6.2023 là hoạt động khủng bố có tổ chức. Theo đó, 2 nhóm đối tượng được trang bị súng và vũ khí tự chế đã tấn công trụ sở chính quyền và người dân trên đường đi. Vụ việc khiến 9 người chết, 2 người bị thương, 3 con tin bị bắt giữ.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục An ninh nội địa cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 65 nghi phạm, trong đó có một đối tượng là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công.

Theo Báo điện tử Chính phủ, thiếu tướng Phạm Ngọc Việt phát biểu "Đây là hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí; hành vi rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính".

thiếu tướng Phạm Ngọc Việt cho biết, Việt Nam kiên quyết lên án và chống lại hành động khủng bố dưới mọi hình thức và ủng hộ các biện pháp chống khủng bố của các nước, các tổ chức quốc tế phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.

Theo ông Phạm Ngọc Việt, tại Việt Nam, chưa xảy ra khủng bố do cá nhân, tổ chức khủng bố quốc tế tiến hành, chưa phát hiện "chân rết" của các tổ chức này hoạt động.

Chuyển sang các thông tin khác, liên quan vụ tấn công hai trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (cùng tại huyện Cư Kuin, thuộc tỉnh Đắk Lắk), ngày 22.6.2023, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã phối hợp chuyển thượng úy Đàm Đình Bốp, là cán bộ Công an xã Ea Ktur, đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị vết thương. Thượng úy Đàm Đình Bốp là một trong hai cán bộ bị trọng thương trong vụ việc gây chấn động dư luận này.

Dự án ngàn tỉ ‘dọn đường’ để khởi công tuyến metro số 2 TP.HCM

Sau khi tuyến metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên đang thi công những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị về đích thì ở hướng khác của thành phố, tuyến metro số 2 cũng đang thực hiện những bước thi công đầu tiên.

Sáng 22.6.2023, UBND TP.HCM phối hợp cùng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (gọi tắt là MAUR) tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình hạ tầng dự án tuyến tàu điện metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Gói thầu này chia làm 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 sẽ thi công xây dựng hệ thống cấp và thoát nước; lắp đặt điện cao thế; di dời tạm các công trình điện trung thế và hạ thế, công trình viễn thông vào hành lang 5.

Giai đoạn 2, nhà thầu sẽ di dời tái lập ngầm vĩnh viễn công trình điện trung và hạ thế, công trình viễn thông vào hào kỹ thuật ngầm đảm bảo phù hợp thiết kế, cảnh quan đô thị. Toàn bộ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật mất khoảng 1 năm rưỡi để hoàn thành.

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Một cán bộ công an được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị

iên quan vụ tấn công hai trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (cùng tại huyện Cư Kuin, thuộc tỉnh Đắk Lắk), ngày 22.6.2023, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã phối hợp chuyển thượng úy Đàm Đình Bốp, là cán bộ Công an xã Ea Ktur, đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị vết thương. Thượng úy Đàm Đình Bốp là một trong hai cán bộ bị trọng thương trong vụ việc gây chấn động dư luận này.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ngày 11.6 (tức ngày xảy ra vụ tấn công), thượng úy Đàm Đình Bốp được chuyển vào bệnh viện này cấp cứu và được phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sĩ tại đây đã tập trung nhân lực, vật lực để điều trị vết thương nên thượng úy Đàm Đình Bốp dần dần ổn định sức khỏe, ăn uống được.

Đến ngày 21.6, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bàn bạc, hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy và quyết định chuyển thượng úy Đàm Đình Bốp về TP.HCM để có điều kiện tốt nhất khi điều trị các vết thương.

