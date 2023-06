Xem nhanh 20h ngày 19.6: Sát hại cháu ruột vì mâu thuẫn đất đai | Cựu lãnh đội cờ tướng đầu thú

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 19.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cựu lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam Tô Quốc Khanh ra đầu thú

Trưa 19.6.2023, Công an quận Tây Hồ (thành phố Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tô Quốc Khanh (50 tuổi, trú ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) về tội "đánh bạc", quy định tại khoản 2 điều 321 bộ luật Hình sự. Công an quận Tây Hồ cũng khởi tố đối với ông Nguyễn Văn Thi (52 tuổi, trú phường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) và ông Nguyễn Tuấn Anh (54 tuổi, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) về cùng tội danh.

Bị can Tô Quốc Khanh từng là người phụ trách bộ môn cờ tướng (thuộc Tổng cục Thể dục thể thao), đồng thời là lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32.

Ông Khanh được Công an quận Tây Hồ cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 24.5.2023, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Thi và ông Nguyễn Tuấn Anh về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Thi khai nhận ngoài đánh bạc với ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Thi còn cấp cho ông Tô Quốc Khanh một tài khoản cá độ bóng đá để ông Khanh đánh bạc.

Biết ông Thi bị bắt giữ, ông Khanh đã đến Công an quận Tây Hồ đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của mình.

Nghi phạm chích điện sát hại cháu ruột ở Hải Phòng khai gì?

Ngày 19.6.2023, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng, ngày 18.6, nghi phạm Trần Hữu Côn (59 tuổi, trú thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ liên quan vụ sát hại cháu ruột. Thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm đang đón xe trên Quốc lộ 10 (đoạn qua địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).

Hải Phòng: Nghi phạm chích điện sát hại cháu ruột khai gì?

Bước đầu, nghi phạm Trần Hữu Côn khai nhận với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng nguyên nhân chích điện sát hại cháu ruột là do mâu thuẫn về đất đai.

