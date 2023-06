Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 16.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Lời kể của 3 con tin sau khi được giải cứu

Được công an giải cứu, đưa về nhà an toàn, 3 người đàn ông bị nhóm nghi phạm tấn công trụ sở xã bắt làm con tin đang dần ổn định tinh thần, nhớ lại việc trải qua những giờ phút nguy hiểm.

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Lời kể của những con tin sau khi được giải cứu

Những ngày qua, nhiều người dân buôn Kpung, xã Hòa Hiệp, H.Cư Kuin (Đắk Lắk) đã đến hỏi thăm, chúc mừng Y Yưng Bkrông (18 tuổi); Điểu Nguyên (32 tuổi) và Y Dũn Bkrông (19 tuổi) vừa được công an giải cứu, đưa về nhà bình an sau khi bị nhóm nghi phạm tấn công trụ sở xã bắt giữ làm con tin.

Được sự động viên của bà con và chính quyền địa phương, tinh thần của 3 người bị bắt làm con tin trở về đã dần ổn định. Tuy nhiên, cả 3 người bị một số tài khoản mạng xã hội hiểu nhầm và đưa nhầm hình ảnh của mình với chú thích là các đối tượng gây ra vụ việc tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur hôm 11.6.

Trang Nemo bị tuyên phạt 9 tháng tù

Chiều ngày16.6, TAND Q.1 (TP.HCM) mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo) và 3 đồng phạm bị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng". 3 đồng phạm, gồm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang phạm tội lần đầu, thuộc tội phạm ít nghiêm trọng, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Cáo trạng nêu, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1). Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang Nemo hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo) bị xét xử về tội "gây rối trật tự công cộng" NGỌC DƯƠNG

Xem nhanh 20h ngày 16.6: Lời kể 3 con tin vụ tấn công ở Đắk Lắk | Trang Nemo lãnh án

Chiều 16.1.2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi vì đã sử dụng hình ảnh của Trang Nemo khi bán hàng, còn chị Khanh đứng ở ngoài. Vụ việc xin lỗi được Trang Nemo livestream trên mạng xã hội. Theo diễn biến, khi xin lỗi, giữa Trang Nemo và các bên có lời qua tiếng lại, rồi mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Nguyễn Trãi.

Ngập rác kênh thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất: Từ kênh Hy Vọng thành 'tuyệt vọng'

Tại kênh Hy Vọng, đoạn chảy qua đường Phan Huy Ích (thuộc quận Tân Bình, TP.HCM), rác thải kết thành mảng lớn và bốc mùi hôi thối, không chỉ ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh mà còn làm tắc nghẽn một trong những hướng thoát nước chính của sân bay Tân Sơn Nhất.



Ngập rác kênh thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất: Từ kênh Hy Vọng thành 'tuyệt vọng'

Theo người dân sống quanh đây, dù thường xuyên có người đến hốt rác nhưng sau vài ngày đâu lại vào đấy. Thậm chí, vì kênh Hy Vọng luôn ngập ngụa rác nên người dân sống quanh đây hay gọi vui là “kênh tuyệt vọng”.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.