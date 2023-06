Xem nhanh 20h ngày 14.6: Xử phạt 3 người bịa đặt về vụ việc ở Đắk Lắk | Hành trình phá vụ án ‘bao tải’

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 14.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Lời khai nghi phạm vụ “án mạng bao tải” ở Hải Phòng

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10.6.2023, Công an Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể trong 2 bao tải tại vỉa hè trước cửa một ngôi nhà thuộc phường Đa Phúc, Q.Dương Kinh.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp gây hoang mang dư luận, thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Công an Q.Dương Kinh điều tra, xác minh.

Công an Q.Dương Kinh đã phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Hải Phòng thu thập dấu vân tay tử thi. Kết quả tra cứu dấu vân tay xác định nạn nhân là người phụ nữ 29 tuổi, tử vong trong tư thế không mặc quần áo, bọc trong bao tải.

Đồng thời, Công an Q.Dương Kinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng rà soát, trích xuất hình ảnh camera xung quanh hiện trường trên đường Đa Phúc và mở rộng hiện trường, tìm kiếm dấu vết.

Tàu SE2 bị trật bánh khỏi đường ray tại Bình Thuận

Rạng sáng ngày 14.6, tàu khách SE2 chạy từ ga Sài Gòn đi Hà Nội bị trật bánh tại H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Tàu SE2 bị trật bánh khỏi đường ray khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn. Tàu SE2 trên hành trình từ TP.HCM đi Hà Nội thì bị sự cố trật bánh khỏi đường ray tại khu vực Sông Phan - Suối Vận (xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam) Bình Thuận.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy đoàn tàu chỉ còn 3 toa, trong đó có toa bị trật bánh và 1 đầu kéo. Rất may sự cố không có thương vong về người.

Người dân mua 2,5 tấn cá chết ngạt chỉ trong 2 tiếng giúp chàng trai khuyết tật

Sáng 13.6, trên trang Facebook có tên "Hồ câu không tay" của anh Nguyễn Doãn Mão (23 tuổi, ngụ xã Thạch Sơn, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) đăng tải hình ảnh rất nhiều cá trắm đen có trọng lượng lớn bị chết ngạt do thiếu ô xy, kèm theo nội dung mong người dân giúp đỡ bằng cách "mua giúp mỗi người 1 con". Lời kêu gọi hỗ trợ của chủ hồ câu đã nhanh chóng được nhiều người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh chia sẻ để góp phần lan tỏa cho người khác đến giúp.

Anh Mão cho biết gia đình anh có 4 hồ nuôi cá nước ngọt với diện tích gần 4 ha mặt nước. Cách đây 3 tháng, anh bàn với bố mẹ sẽ vay mượn kinh phí cải tạo lại các hồ để mở hồ câu cá dịch vụ. Khi hồ cá được cải tạo gần xong, anh Mão đã vay hơn 200 triệu đồng nhập 2,5 tấn cá (chủ yếu là cá trắm đen có trọng lượng từ 8-15 kg/con) về thả. Do cá mới mua về cần được dưỡng sức nên chủ hồ câu đã thả cá vào một hồ nhỏ và lắp đặt máy sục ô xy.

