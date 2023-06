Xem nhanh 20h ngày 30.6: Điều tra tiền ảo Pi | Cảnh báo hội ‘năng lượng gốc’ chữa bách bệnh

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 30.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt cựu trưởng phòng và điều tra viên Công an tỉnh An Giang

Cơ quan Điều tra của Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Tấn - cựu Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03, Công an tỉnh An Giang) và cấp dưới là cựu điều tra viên Nguyễn Minh Trí, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, do liên quan đến vụ án Mười Tường.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 30.6

Tại kỳ họp lần thứ 16 hôm 14.4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Tấn. Vi phạm của ông Tấn được xác định là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Hồi năm 2022, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Tấn Tài (cựu Phó trưởng phòng PC03) để điều tra cùng về tội danh trên.

Bộ Công an điều tra dấu hiệu lôi kéo, đa cấp của tiền ảo Pi

Sáng 30.6, Bộ Công an tổ chức họp báo để thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm. Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì cuộc họp. Buổi họp cũng có mặt đầy đủ lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Bộ Công an nói về tiền ảo Pi: 'Dấu hiệu của hoạt động lôi kéo, đa cấp'

Trả lời báo chí tại buổi họp báo, thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an, đã thông tin một số nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch tiền ảo Pi xuất hiện và gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Theo thiếu tướng Lê Xuân Minh, đây là vấn đề lớn liên quan đến các hoạt động tín dụng tiền ảo xuyên biên giới trên không gian mạng mà cơ quan chức năng chưa quản lý được.

Bộ Công an cảnh báo hội “năng lượng gốc”, hấp thụ để chữa bách bệnh

Tại buổi họp báo, đại tá Đinh Việt Dũng, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (A02) Bộ Công an, cho biết trước khi báo chí phản ánh, Bộ Công an đã nắm được thông tin và tình hình hoạt động của nhóm "Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam" do một người tên Lê Văn Phúc lập ra tại Mỹ vào năm 2016.

Bộ Công an cảnh báo hội 'năng lượng gốc', hấp thụ để chữa bách bệnh

Đại tá Dũng cho hay, Lê Văn Phúc tự nhận là người được lựa chọn để kết nối với nguồn "năng lượng gốc" ngoài không gian vũ trụ và đưa nguồn năng lượng này vào cơ thể để nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ, kích hoạt các tế bào gốc, giúp thể chất và tinh thần được hoàn thiện.

Quá trình tuyên truyền, Phúc đề cập nhiều nội dung liên quan tâm linh, tín ngưỡng, quan niệm thế giới vô hình song hành cùng với mỗi cuộc sống của con người. Bệnh tật và các vấn đề khác trong cuộc sống hiện tại là do họa và nghiệp từ kiếp trước, cuộc chiến tranh Việt Nam là do hậu quả từ những việc làm trước đó…

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.