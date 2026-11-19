Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

El Nino dự báo lập kỷ lục vào tháng 12.2026, Việt Nam cần chuẩn bị gì?

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo El Nino đang có xu hướng mạnh lên và có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận.

Theo Tổng thư ký WMO Celeste Saulo, nếu diễn biến hiện tại tiếp tục, đây có thể là El Nino mạnh nhất kể từ khi con người bắt đầu quan trắc. Các chỉ số thậm chí có thể vượt xa những mức từng ghi nhận trong khoảng 40 năm qua.

Đáng chú ý, WMO dự báo xác suất El Nino tiếp tục kéo dài đến tháng 2.2027 gần như tuyệt đối, lên tới 100%. Hiện tượng này có thể tác động đến nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, thủy sản, năng lượng đến tài nguyên nước và công tác phòng chống thiên tai.

Tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương, nhiệt độ mặt nước biển đang cao hơn trung bình khoảng 2,5 độ C. Theo ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, đây là mức nhiệt rất cao. Tuy nhiên, để kết luận El Nino mạnh nhất lịch sử hay không vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Mùa khô năm nay có thể kéo dài hơn thường lệ, nắng nóng xuất hiện sớm và xâm nhập mặn được cảnh báo rất gay gắt, mức độ ảnh hưởng tương đương, thậm chí vượt đợt hạn mặn lịch sử 2015 - 2016. Việt Nam cần chuẩn bị gì trước kịch bản này?

El Nino dự báo lập kỷ lục vào tháng 12.2026, Việt Nam cần chuẩn bị gì?



Tài xế xe công nghệ âm thầm bám theo khách, kịp cứu người trên cầu Thuận Phước

Ngày 19.11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhiều người đi đường hợp sức giải cứu một nam thanh niên định nhảy xuống sông Hàn từ cầu Thuận Phước (thành phố Đà Nẵng). Người phát hiện, lao đến giữ nam thanh niên lại chính là tài xế xe công nghệ vừa chở người này đến chân cầu. Nhờ sự cảnh giác và hành động kịp thời của anh cùng những người đi đường, một tình huống nguy hiểm đã được ngăn chặn.

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