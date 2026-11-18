Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giá vàng, bạc giảm không phanh, người mua lỗ cả trăm triệu đồng/lượng

Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng giảm mạnh 55 triệu đồng mỗi lượng kể từ mức kỷ lục 192 triệu đồng đạt được cuối tháng 1, mất hơn 28%. Giá vàng trong nước đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Ngày 18.11, các công ty kinh doanh vàng như SJC, Doji có giá vàng miếng SJC mua vào 134,2 triệu đồng, bán ra 137,2 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 133 triệu đồng, bán ra 137,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 134 triệu đồng, bán ra 137,2 triệu đồng… Mức giá này thấp hơn đầu năm gần 16 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới hiện cũng đã giảm 520 USD/ounce so với đầu năm và ghi nhận mức sụt giảm sâu nhất kể từ đỉnh đạt được hồi tháng 1 khi mất 1.800 USD/ounce. Kim loại quý đã giảm hơn 32%.

Giá vàng, bạc giảm không phanh, người mua lỗ cả trăm triệu đồng lượng

Sự sụt giảm không phanh của giá vàng khiến nhiều người rơi vào tình trạng lỗ nặng. Là người xếp hàng hơn 2 tiếng để mua 1 lượng vàng miếng SJC với mức 190 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1, chị Nguyễn Anh (TP.HCM) không khỏi ngậm ngùi với khoản lỗ chưa từng thấy. Chỉ 1 lượng vàng miếng mà mất lỗ lên đến 56 triệu đồng, bay gần 30%. Đó là chưa kể số vàng nhẫn mua của công ty tư nhân, giảm "không muốn tính luôn".

Nhớ lại thời điểm các công ty như SJC bán nhỏ giọt vàng nhẫn, chị Nguyễn Anh phải ra tiệm vàng Ngọc Thẩm mua với khối lượng nhiều hơn và mức giá rẻ hơn với 189,5 triệu đồng/lượng. Ngày 18.11, giá vàng của tiệm mua vào còn 125 triệu đồng, bán ra 128,5 triệu đồng, chị lỗ lên đến 64,5 triệu đồng/lượng, cao hơn cả vàng miếng SJC. Những người xếp hàng mua vàng thời điểm tháng 1 và 2 ở mức 180 - 190 triệu đồng/lượng, nay lỗ nặng.

Công an Đồng Nai thông tin vụ nổ súng ở Công ty lâm nghiệp La Ngà

Chiều 18.11, Công an thành phố Đồng Nai đã thông tin về vụ nổ súng xảy ra ở Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà (ấp Ngọc Định, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai).

Công an Đồng Nai thông tin vụ nổ súng ở Công ty lâm nghiệp La Ngà

Cơ quan công an cho biết đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm "Giết người". Nạn nhân là ông Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà. Nghi can là Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, ở xã Định Quán).

Hậu quả ông Nguyễn Mạnh Cường bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyễn Thanh Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn (thuộc xã Định Quán, thành phố Đồng Nai) rồi sử dụng súng bắn vào đầu tự tử. Sau đó, Tuấn được người dân phát hiện đưa cấp cứu, nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng cùng 8 viên đạn, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 17.11, tại trụ sở của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà, Nguyễn Thanh Tuấn đã sử dụng súng bắn vào đầu ông Nguyễn Mạnh Cường.

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