Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nợ thuế bao nhiêu thì bị tạm hoãn xuất cảnh, kiểm tra bằng cách nào?

Từ ngày 1.7.2026, Nghị định 252/2026 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế, có hiệu lực. Theo Điều 28 của nghị định, có 4 nhóm đối tượng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hoặc chưa hoàn tất thủ tục liên quan đến mã số thuế.

Với cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh, điều kiện áp dụng là có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên, quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên và đã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Đối với chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, ngưỡng nợ thuế được áp dụng là từ 500 triệu đồng trở lên, quá hạn ít nhất 120 ngày và doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nợ thuế.

Một trường hợp khác là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Nếu sau 120 ngày kể từ ngày có thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, những người này cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp này không phụ thuộc vào số tiền thuế còn nợ.

Xem nhanh 20h ngày 15.11: Nợ thuế bao nhiêu bị hoãn xuất cảnh? | Đề xuất giá đất ven kênh Tẻ gần 210 triệu đồng/m²

Ngoài ra, người nước ngoài, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh cũng có thể bị tạm hoãn nếu còn khoản thuế quá hạn chưa nộp, không phân biệt số tiền.

Đối với người chỉ làm công ăn lương, không kinh doanh và không thuộc các trường hợp nêu trên, quy định này không áp dụng chỉ vì có khoản thuế cá nhân chưa nộp.

TP.HCM mưa lớn từ sáng sớm cuối tuần, người dân tranh thủ dạo phố ngày mát mẻ

Sáng chủ nhật, ngày 15.11.2026, người dân TP.HCM vừa thức dậy đã nghe tiếng mưa. Những cơn mưa kéo đến từ sáng sớm, lúc rả rích, lúc nặng hạt.

Sau nhiều ngày nắng nóng, oi bức, cơn mưa như giúp thành phố dịu lại. Không còn cảm giác hầm hập khi vừa bước chân ra đường, không khí cũng trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn.

TP.HCM mưa lớn từ sáng sớm cuối tuần, người dân tranh thủ dạo phố ngày mát mẻ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, những cơn mưa giữa tháng 11 không phải hiện tượng bất thường. Nguyên nhân chủ yếu là nhiễu động gió Đông trên cao vẫn còn hoạt động, gây mưa tại nhiều khu vực.

Nhiễu động này dự kiến còn ảnh hưởng đến Nam bộ trong khoảng 1-2 ngày tới, sau đó mưa sẽ giảm dần. Đáng chú ý, mùa mưa được dự báo có khả năng kết thúc sớm, ngay trong trung tuần tháng 11.

Mùa mưa khép lại cũng là lúc Nam bộ bước dần vào những ngày nắng nhiều hơn. Theo dự báo, mùa khô sẽ có những khoảng thời gian thời tiết dịu mát do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, nhưng nhìn chung trời sẽ chuyển nắng nhiều trong vài tuần tới.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.