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Cùng ở Thái Bình Dương, vì sao El Nino và La Nina tạo ra thời tiết trái ngược?

El Nino và La Nina, một bên được gọi là "cậu bé", bên còn lại là "cô bé". Cùng diễn ra trên vùng biển xích đạo Thái Bình Dương, nhưng El Nino và La Nina lại mang những đặc điểm gần như trái ngược nhau.

El Nino là pha nóng, khi nhiệt độ mặt nước biển cao hơn bình thường. Ngược lại, La Nina là pha lạnh, khi nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn mức trung bình.

Sự thay đổi ở một vùng biển rộng lớn không chỉ làm biến động nhiệt độ đại dương mà còn có thể tác động đến hướng gió, lượng mưa và thời tiết ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cùng ở Thái Bình Dương, vì sao El Nino và La Nina tạo ra thời tiết trái ngược?

El Nino và La Nina là hai pha đối lập của một hiện tượng khí hậu có tên gọi chung là ENSO.

ENSO là hiện tượng dao động khí hậu tự nhiên, liên quan đến sự tương tác giữa đại dương và khí quyển ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương. Hiện tượng này có ba trạng thái: pha nóng El Nino, pha lạnh La Nina và trạng thái trung tính, khi các điều kiện khí hậu không thể hiện rõ một trong hai pha nóng hoặc lạnh.

Vụ nổ làm sập nhà ở TP.HCM: Nhiều người bị thương, 1 nạn nhân tử vong

Chiều 13.11, theo báo cáo từ các cơ quan chức năng, sau vụ nổ cơ sở kinh doanh gas tại số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận (TP.HCM), 5 trạm cấp cứu 115 vệ tinh đã được điều động đến hiện trường.

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập (Bệnh viện quận 7 cũ), sau khi nhận tin từ Trung tâm Cấp cứu 115, đơn vị đã điều động xe cấp cứu, bác sĩ, điều dưỡng đến hiện trường.

Đến gần 15 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận tổng cộng 5 ca. Trong đó, 3 ca bị chấn thương, xây xát nhẹ, được xử lý vết thương và cho về. Một ca được chẩn đoán chấn thương sọ não, chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh viện điều trị tích cực một ca, nhưng sau đó tử vong.

Xem nhanh 20h ngày 13.11: Cập nhật vụ nổ sập nhà đường Bùi Văn Ba | Vì sao El Nino và La Nina trái ngược nhau?

Ngoài ra, bệnh viện hỗ trợ chuyển 2 ca chấn thương đến Bệnh viện Tân Hưng. Trong khi đó, Bệnh viện Khánh Hội (Bệnh viện quận 4 cũ) tiếp nhận điều trị 4 ca, đa số chấn thương phần mềm. Bệnh viện đang theo dõi sát tình hình sức khỏe các bệnh nhân.

Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo nhận 2 ca, trong đó 1 ca bỏng và 1 ca đa chấn thương. Theo danh sách thống kê của cơ quan chức năng, tính đến 14 giờ 35 phút ngày 13.11, có 11 người bị thương đưa được đến bệnh viện, trong đó nạn nhân N.V.N (37 tuổi) đã tử vong.

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