Xem nhanh 20h ngày 12.11: Giá xăng dầu giảm mạnh | Tỉ phú Elon Musk muốn tuyển CEO NVIDIA Jensen Huang

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 1.900 đồng/lít từ chiều 12.11

Chiều 12.11, Bộ Công thương đã công bố thông tin quyết định điều hành, bảng giá xăng dầu mới nhất, bắt đầu áp dụng trên thị trường ngay từ 15 giờ hôm nay 12.11.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học là 600 đồng/lít; dầu mazut là 1.000 đồng/kg; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 1.900 đồng/lít từ chiều 12.11

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay 12.11, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON 95 là 446 đồng/lít.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraine về xung đột giữa Nga với Ukraine…

Các yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Tỉ phú Elon Musk nói sẵn sàng tuyển dụng CEO NVIDIA Jensen Huang

Tỉ phú Elon Musk, người đứng đầu Tesla và SpaceX, ngày 11.11 bày tỏ sẵn sàng tuyển dụng ông Jensen Huang trong bối cảnh CEO NVIDIA đối mặt sức ép từ những cáo buộc liên quan đời tư và nghi vấn an ninh quốc gia.

Trên mạng xã hội X, khi trang tin tài chính Zerohedge đăng lời kêu gọi "Elon, hãy thuê Jensen", ông Musk đáp: "Đó sẽ là một vinh dự".

Xem nhanh 20h ngày 12.11: Giá xăng dầu giảm mạnh | Tỉ phú Elon Musk muốn tuyển CEO NVIDIA Jensen Huang

Động thái trên diễn ra sau khi The Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho rằng hội đồng quản trị NVIDIA đang xem xét tương lai của ông Huang trong một cuộc họp dự kiến diễn ra cuối ngày 11.11.

Trước đó, ông Huang bị cáo buộc có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe của tập đoàn. Theo The New York Times, 2 người được nhìn thấy có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở bang California hồi tháng 3.

NVIDIA cũng đang tiến hành điều tra nội bộ liên quan mối quan hệ của ông Huang với nữ doanh nhân Alice Huang, người bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

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