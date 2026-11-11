Xem nhanh 20h ngày 11.11: Anh em song sinh nổi tiếng bị khởi tố vì dàn xếp tỷ số | Bê bối ngoại tình chấn động của tỉ phú thế giới

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cú sốc dàn sao bóng rổ bị khởi tố vì dàn xếp tỷ số tại VBA

Sáng 11.11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an công bố việc triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu. Sự việc gây rúng động khi một số gương mặt nổi tiếng của bóng đá Việt Nam như anh em sinh đôi Hoàng Danh Ngọc - Hoàng Nhật Nam hay tiền vệ Nguyễn Thanh Hải (biệt danh Hải "Beck") cũng bị bắt.

5 cầu thủ bóng rổ liên quan đường dây dàn xếp tỷ số, nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh mảng bóng đá, đường dây dàn xếp tỷ số do Vũ Chí Công cầm đầu còn được xác định mở rộng sang bóng rổ. Võ Hoàng Minh Nhật, một trong những người được Công thuê đặt cược, đồng thời bị xác định là người tổ chức dàn xếp một số trận đấu tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), trong đó có trận Danang Dragons gặp Nha Trang Dolphins hồi tháng 8 vừa qua. Theo thông tin liên quan đến vụ việc, 5 cầu thủ từ 2 CLB nói trên được nêu tên, trong đó không ít người từng hoặc đang khoác áo đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia.

Những bê bối ngoại tình chấn động của tỉ phú thế giới: Từ ly hôn hàng chục tỉ USD đến nghi vấn gián điệp

Những thông tin gần đây xoay quanh đời tư của Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, một lần nữa khiến công chúng chú ý đến cuộc sống phía sau khối tài sản khổng lồ của các tỉ phú công nghệ. Trước ông, các tỉ phú Jeff Bezos, Bill Gates hay Sergey Brin cũng từng trở thành tâm điểm truyền thông vì những mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

Những bê bối ngoại tình chấn động của tỉ phú thế giới: Từ ly hôn hàng chục tỉ USD đến nghi vấn gián điệp

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