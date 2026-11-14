Xem nhanh 20h ngày 14.11: Vì sao Hiệp đen, Tấn Bo được mời đóng phim Huy bến xe | Làm gì khi Facebook sắp xóa trang cá nhân phụ?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Dương Chấn Huy khai lý do mời 'Hiệp đen', Tấn Bo đóng phim 'Huy Bến xe'

Tối 13.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố Dương Chấn Huy, Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo) cùng 9 người khác liên quan đến phim ca nhạc "Huy Bến xe", có Nguyễn Tuấn Hiệp (còn gọi "Hiệp đen") tham gia diễn xuất.

Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy) tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động "Huy Bến xe" nhằm quảng bá hình ảnh và 2 ca khúc do mình sáng tác.

Biết "Hiệp đen" có hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời người này đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh.

Tại cơ quan công an, Tâm khai trước đó không quen biết "Hiệp đen". Tâm cho biết mình mời Hiệp vì người này muốn quảng bá tên tuổi, đang có sức hút trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Tâm thấy chủ đề này phổ biến trên mạng nên làm theo, chưa nhận thức được nội dung phim sai trái với pháp luật.

"Tôi muốn khuyên những người hoạt động nghệ thuật khi khai thác nội dung để quảng bá tên tuổi cần phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, tránh nội dung bạo lực khiến trẻ em xem và làm theo", Dương Chấn Huy nói.

Dương Chấn Huy khai lý do mời 'Hiệp đen', Tấn Bo đóng phim 'Huy Bến xe'

Theo Công an TP.HCM, Hiệp đồng ý tham gia phim với mục đích quảng bá hình ảnh, khoe khoang thanh thế trên không gian mạng; đồng thời rủ thêm nhiều đàn em cùng xuất hiện.

Ngoài "Hiệp đen", Tâm còn mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia phim "Huy Bến xe" như: diễn viên Tấn Bo, Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc), Lê Hoàng Quốc Vinh (biệt danh Vinh K5)...

Meta bất ngờ khai tử tính năng nhiều trang cá nhân trên Facebook

Meta vừa thông báo chấm dứt tính năng tạo nhiều trang cá nhân trong cùng một tài khoản Facebook, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý đối với một tiện ích được mạng xã hội này giới thiệu cách đây hơn ba năm.

Theo thông báo cập nhật ngày 12.11, những người đang sử dụng tính năng trang cá nhân phụ (Additional Facebook Profiles) sẽ nhận được email hoặc thông báo trực tiếp trên ứng dụng. Toàn bộ trang cá nhân phụ cùng dữ liệu liên quan sẽ bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14.12.2026.

Tính năng trang cá nhân phụ được Meta giới thiệu vào tháng 9.2023, cho phép người dùng tạo tối đa bốn trang cá nhân bổ sung bên cạnh trang cá nhân chính. Mỗi trang có tên, ảnh đại diện, danh sách bạn bè và bảng tin riêng, nhưng đều được quản lý thông qua cùng một tài khoản đăng nhập.

Thời điểm ra mắt, Meta kỳ vọng tính năng này giúp người dùng phân chia hoạt động trên mạng xã hội. Chẳng hạn, một trang cá nhân dành cho gia đình và bạn bè, trong khi những trang khác phục vụ công việc, sở thích cá nhân hoặc tham gia các cộng đồng trực tuyến. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các trang mà không cần đăng xuất.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Meta cho biết việc duy trì nhiều trang cá nhân khiến trải nghiệm trở nên phức tạp hơn và gây khó khăn cho quá trình cung cấp các tính năng nhất quán. Vì vậy, công ty quyết định đơn giản hóa Facebook bằng cách quay trở lại mô hình một trang cá nhân chính.

Meta sắp xóa hàng loạt trang cá nhân phụ trên Facebook, người dùng cần làm gì?

Đáng chú ý, thay đổi này không ảnh hưởng đến trang cá nhân chính, các Fanpage hoặc những tài khoản Facebook độc lập. Đây cũng không phải thông báo về việc xóa hàng loạt tài khoản ảo như một số cách diễn giải trên mạng xã hội.

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