Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giá vàng bật tăng trở lại

Lúc 10 giờ 45 hôm nay 17.11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt ngày 16.11.

Đáng chú ý, mấy ngày qua, giá vàng rất ít biến động. Trước các nhịp giảm - tăng trong sáng nay, vàng miếng SJC nằm im ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) trong suốt các ngày từ 14 - 16.11.

Giá giao dịch vàng miếng SJC đang không nhiều cách biệt so với mức giá thấp nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 11.6, ở 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC bất ngờ bật tăng 500.000 đồng/lượng

So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, đến nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 53,6 triệu đồng.

Hiện, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 134,3 - 137,3 triệu đồng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra ở 133,2 - 137,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 16,7 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý; DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh giá vàng thế giới quy đổi như sau: 16,3 triệu đồng/lượng và 16,2 triệu đồng/lượng.

Công an Vĩnh Long khởi tố kẻ sát hại người tình trong phòng trọ

Ngày 17.11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Bá Triết (24 tuổi, ở ấp Trường Đông A, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi "giết người". Triết là bị can giết người tình trong phòng trọ.

Tuy nhiên, do bị can đang điều trị tại bệnh viện, chưa thi hành lệnh tạm giam được nên cơ quan công an phân công lực lượng canh giữ.

Khởi tố thanh niên giết người tình trong phòng trọ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 19 phút ngày 10.11, người dân trình báo khu nhà trọ thuộc ấp Phước Yên, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, xảy ra cháy. Sau khi dập lửa, người dân phát hiện chị P.T.N.H (32 tuổi, ở ấp Suối Cạn, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) bị thương, nằm ở cổng chính nhà trọ; đồng thời thấy Triết chạy ra từ phòng trọ của chị H. Khi xe cấp cứu đến, chị H. đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đội nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Toàn cảnh sự cố Microsoft, thiệt hại lên đến 7 tỉ USD

Gần một ngày, email của phần lớn thế giới "biến mất", bệnh viện và cơ sở cảnh sát bị "tê liệt". Thủ phạm chỉ là một lỗi phần mềm nằm im từ tháng 7 khiến thiệt hại trên toàn cầu có thể lên tới 7 tỉ USD.

Toàn cảnh sự cố của Microsoft, thiệt hại lên đến 7 tỉ USD

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.