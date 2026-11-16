Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Shark Bình bị phạt 10 năm tù, Mr Pips và Mr Hunter cùng bị tù chung thân

Tại bản án sơ thẩm vừa tuyên, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng, mức án 10 năm tù về tội rửa tiền.

Tòa xác định để có thể lừa đảo số tiền lên tới gần 1.600 tỉ đồng, đường dây của Mr Pips có sự trợ giúp của Shark Bình thông qua hệ thống ví trung gian Ngân Lượng.

Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận công văn của công an yêu cầu xác minh các tài khoản liên quan đến sàn forex của Mr Pips. Dù biết các sàn đang bị điều tra nhưng Shark Bình không hợp tác mà chỉ đạo, phối hợp với phía Mr Pips cung cấp thông tin theo hướng đối phó.

Trong hơn 2 năm, tổng cộng 232 bị hại đã chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, gần 320 tỉ đồng. Đây cũng là con số Shark Bình bị truy tố hành vi rửa tiền.

Xem nhanh 20h ngày 16.11: Shark Bình lĩnh án 10 năm tù, Mr Pips chung thân |Hài cốt liệt sĩ ở trụ sở xã bỏ hoang

Bên cạnh đó, mức án được hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội tuyên phạt vào chiều nay, 16.11. Mr Pips Phó Đức Nam bị tuyên tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Cùng 2 tội danh, tòa cũng tuyên phạt Mr Hunter Lê Khắc Ngọ lần lượt án chung thân và 11 năm tù, tổng hợp mức án tù chung thân.

Cựu chiến binh miền Tây từng trắng tay, 2 lần trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từng trắng tay sau vụ nuôi tôm đầu tiên, ông Nguyễn Văn Hoạt (63 tuổi, cựu chiến binh ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) đã kiên trì học hỏi, đổi mới kỹ thuật để gây dựng cơ nghiệp. Từ số vốn 60 triệu đồng gần như mất trắng, ông vươn lên làm chủ mô hình nuôi tôm công nghệ cao, thu lợi nhuận hàng tỉ đồng mỗi năm.

Từng tham gia chiến trường K tại Campuchia, bị thương nặng trong chiến tranh, ông Hoạt sau xuất ngũ trải qua nhiều năm bươn chải mưu sinh. Năm 1999, ông chuyển về Bạc Liêu lập nghiệp với nghề nuôi tôm. Thế nhưng, vụ nuôi đầu tiên thất bại hoàn toàn, khiến ông gần như mất hết vốn liếng.

Không bỏ cuộc, ông tìm đến những người nuôi tôm thành công lẫn thất bại để học kinh nghiệm. Năm 2002, ông thắng lớn với lợi nhuận hơn 420 triệu đồng. Đến năm 2014, ông mạnh dạn đầu tư khoảng 4 tỉ đồng chuyển sang nuôi tôm công nghệ cao.

Cựu chiến binh miền Tây từng trắng tay, 2 lần trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Đến nay, mô hình của ông có diện tích khoảng 13 ha với 16 ao nuôi, mỗi ao rộng từ 1.400 - 1.500 m². Mật độ thả nuôi đạt 200 - 300 con/m², mỗi năm sản xuất 3 vụ, với sản lượng từ 25 - 30 tấn/ha.

Từ một người từng trắng tay vì nuôi tôm thất bại, ông Hoạt đã vươn lên trở thành nông dân sản xuất giỏi, mang về lợi nhuận hàng tỉ đồng mỗi năm. Riêng năm 2022, lợi nhuận từ nghề nuôi tôm của gia đình ông đạt hơn 7 tỉ đồng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, hằng năm ông còn hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản và tư vấn kỹ thuật cho khoảng 8 - 10 hộ nghèo tại địa phương.

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