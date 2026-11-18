Ngày 18.11, Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra vụ ông Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà bị thương nặng nghi do súng bắn.

Nạn nhân Nguyễn Mạnh Cường cấp cứu tại bệnh viện ẢNH: H.K

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 17.11, tại phòng làm việc của ông Nguyễn Mạnh Cường (xã La Ngà, thành phố Đồng Nai) phát ra tiếng nổ. Các nhân viên chạy đến thì phát hiện ông Cường bị thương ở đầu, nghi do súng bắn.

Ông Cường được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển về Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Nai, rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận được tin báo, Công an xã Định Quán đến hiện trường điều tra, và truy tìm nghi can. Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng công an phát hiện nghi can gây ra vụ nổ là N.T.T (49 tuổi) nằm bất tỉnh tại một nghĩa địa cách hiện trường khoảng 4 km, trên đầu cũng có vết thương nghi do súng bắn.

Nghi can được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục điều trị nhưng người này sau đó đã tử vong.

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR), là doanh nghiệp nhà nước lâu năm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển và kinh doanh rừng, chủ yếu tại các xã Thanh Sơn và Định Quán, Đồng Nai.

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà quản lý tổng diện tích hơn 19.000 ha, nằm trên địa bàn xã Thanh Sơn (18.273 ha) và xã Định Quán (810 ha) của thành phố Đồng Nai.

Đất do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà quản lý phần lớn thuộc nhóm đất nông nghiệp, trong đó chủ yếu đất rừng sản xuất với hơn 16.000 ha.

Theo phương án sử dụng đất được UBND thành phố Đồng Nai phê duyệt vào tháng 10.2026, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà được giữ lại trên 8.500 ha, bàn giao hơn 10.000 ha (thuộc địa bàn xã Thanh Sơn) cho Vườn quốc gia Cát Tiên.

Bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, tình trạng nặng

Trong khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: lúc 20 giờ 14 phút ngày 17.11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi) trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy, huyết áp không ổn định.

Bệnh nhân được sử dụng thuốc vận mạch để ổn định huyết áp, sau đó chuyển đến Khoa Hồi sức ngoại thần kinh để theo dõi và điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang nỗ lực cứu sống bệnh nhân ẢNH: BVCC

Hiện bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, tình trạng nặng. Qua thăm khám, bệnh viện ghi nhận bệnh nhân bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện ở bán cầu não phải, tụ máu dưới màng cứng dọc liềm não, phù não và có khí trong sọ. Ngoài ra, bệnh nhân có dị vật cản quang ở vùng thái dương phải và đỉnh phải, kèm gãy xương đỉnh - thái dương phải.



