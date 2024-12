Xem nhanh 20h ngày 19.12: Lời khai lạnh lùng của nghi phạm đốt quán cà phê ở Hà Nội

Rùng mình lời khai nghi phạm vụ cháy quán hát cho nhau nghe ở Hà Nội: “Hất vào cái là đốt”

Bị can Cao Văn Hùng (51 tuổi, trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), người gây ra vụ cháy kinh hoàng tại quán cà phê hát cho nhau nghe ở số 258 Phạm Văn Đồng (đoạn gần công viên Hòa Bình, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) vào khuya 18.12.2024, đã đến cơ quan chức năng đầu thú ngay sau đó. Ngày 19.12, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ và khởi tố bị can này. Vụ việc đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận suốt nhiều giờ qua.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 18.12, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê ở 258 đường Phạm Văn Đồng có nhiều người mắc kẹt bên trong nên nhanh chóng triển khai lực lượng để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Sáng 19.12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Phó thủ tướng Lê Thành Long và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy quán cà phê ở số 258 Phạm Văn Đồng (P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm) khiến 11 người chết.

Tại hiện trường vụ cháy, Phó thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa.

Tại Bệnh viện E, Phó thủ tướng chia sẻ những mất mát, đau thương và gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Đồng thời, yêu cầu dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương; động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống cho người dân.

Bí thư Hà Nội, Phó thủ tướng Chính phủ đến hiện trường vụ cháy quán cà phê

Sau khi vụ cháy xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.