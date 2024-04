Xem nhanh 20h ngày 19.4: Lê Tùng Vân bị khởi tố tội 'loạn luân' | Bãi nhiệm 2 cựu lãnh đạo Lâm Đồng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 19.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội “loạn luân”

Ngày 19.4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai, tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An), để điều tra về hành vi loạn luân.

Vì lý do sức khỏe, bị can Lê Tùng Vân được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Đây là diễn biến mới liên quan đến ông Lê Tùng Vân, người đã bị kết án phúc thẩm với hình phạt 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (đang được hoãn thi hành án để trị bệnh).

Người dân Khu Mả Lạng ‘cắn răng’ mua máy lạnh: “Nóng quá đâu chịu nổi”

Bà Võ Thị Hồng đã sống ở khu Mả Lạng, còn gọi là khu tứ giác vàng Nguyễn Cư Trinh hàng chục năm qua. Khu này được bao quanh bởi bốn tuyến đường Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu, quận 1, TP.HCM.

Nhiều người dân như bà Hồng cũng đành cắn răng buộc bụng dành tiền mua máy lạnh sử dụng, để vượt qua mùa nắng nóng cao điểm tại TP.HCM.

Với căn nhà nhỏ có tới 5 người sinh sống, không khí trong nhà càng trở nên ngột ngạt, nóng nực hơn bao giờ. Vì vậy, bà Hồng đành quyết định mua máy lạnh về sử dụng đã được 2 năm nay.

Bà Hồng cho biết, gia đình chỉ bật máy lạnh vào buổi tối, còn ban ngày sẽ hạn chế nhất việc sử dụng máy lạnh để tiết kiệm chi phí tiền điện.

