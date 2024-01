Xem nhanh 20h ngày 21.1: Hàng trăm cảnh sát phong tỏa quán bar | Ma men 'quậy' đòi tặng xe CSGT

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 21.1 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

'Vụ Hạc Thành Tower liên quan cựu bí thư Thanh Hóa: Khởi tố thêm 2 bị can

Ngày 21.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Ngô Đình Chén (68 tuổi, ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa), cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa), bị can Trần Công Tỏ (68 tuổi, ngụ P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa), cựu Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Thanh Hóa.

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự.



Lực lượng công an khám xét nhà bị can Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa MINH HẢI

Đây là diễn biến tiếp theo trong vụ án Hạc Thành Tower mà trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố nhiều bị can từng là lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài chính Thanh Hóa.

Lộ diện cây mai uốn lượn như thân rồng hiếm có, được kỳ vọng là mẫu hot nhất năm

Ông Nguyễn Thanh Hà, chủ vườn mai Hà Ba Trận cho biết, đag có khoảng 2.000 gốc mai, chủ yếu là loại mai giảo Thủ Đức. Đến thời điểm hiện tại, ông Hà đã có khá nhiều đơn hàng tết, chủ yếu là giao mai ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Ông Nguyễn Thanh Hà, chủ vườn mai Hà Ba Trận cho biết, hiện vườn ông có nhiều gốc mai dáng rồng.

Ngoài việc bày bán mai tại các mặt đường, ông Hà còn có nhiều gốc mai tại vườn đang được chăm sóc, sắp tới sẽ được giao đi các tỉnh cho khách thuê. Hiện tại, những gốc mai này đang trong quá trình tháo kẽm, các nhân công tại vườn cũng tất bật sơn sửa lại đế đôn chậu mai, kịp thời giao cho khách.

Thân mai uốn lượn được chủ vườn ví von như mai "dáng rồng". SẦM ÁNH

Vượt qua thời điểm khó khăn lúc bùng dịch Covid-19, ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ vườn mai Phương Bình cho hay, hiện tại số lượng khách mua đạt 50%, dự tính đến cận tết sẽ “cháy hàng”.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.