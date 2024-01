Xem nhanh 20h ngày 20.1: Lãi suất tiết kiệm giảm lịch sử | 2 nghi phạm cướp ngân hàng sa lưới

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 20.1 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Lãi tiết kiệm giảm xuống thấp nhất lịch sử, về dưới 2%/năm

Vietcombank tiên phong trong giảm lãi suất tiết kiệm xuống 1,7%/năm ở kỳ hạn 1 - 2 tháng, 3 ngân hàng còn lại là BIDV, VietinBank, Agribank cũng giảm lãi xuống còn 1,8 - 1,9%/năm. Các ngân hàng này giảm lãi suất kỳ hạn 3 - 5 tháng xuống còn 2 - 2,2%/năm; 6 - 11 tháng còn 3 - 3,2%/năm; từ 12 tháng trở lên từ 4,7 - 5,3%/năm.

Ngay sau đó, ngân hàng đang trong diện kiểm soát đặc biệt, SCB cũng giảm sâu lãi suất huy động xuống ngang bằng với mức lãi huy động của Vietcombank. Mức thấp nhất 1,7%/năm đối với kỳ hạn 1 - 2 tháng, mức lãi suất cao nhất 4,7%/năm từ kỳ hạn 12 tháng trở lên.

Lãi tiết kiệm giảm xuống thấp nhất lịch sử, về dưới 2%/năm

Hàng loạt các ngân hàng thương mại cổ phần như Techcombank, LPBank, MSB, VietABank… cũng đồng thanh tương ứng, giảm lãi huy động trong những ngày đầu năm. Chỉ trong 2 tuần đầu tiên của năm mới, đã có hơn 10 ngân hàng điều chỉnh lãi tiết kiệm đi xuống. Đến thời điểm này, mức lãi suất huy động 6%/năm gần như biến mất. So với cách đây 1 năm, lãi suất tiết kiệm hiện chỉ còn một nửa, ở các kỳ hạn dưới 6 tháng có khi chỉ còn 1/3.

2 nghi phạm cầm súng cướp ngân hàng ở Quảng Nam bị bắt tại Thừa Thiên-Huế

Liên quan vụ 2 nghi phạm cầm súng xông vào cướp ngân hàng Agribank tại tỉnh Quảng Nam xảy ra hôm 19.1.2024, chiều 20.1, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công an huyện A Lưới bắt giữ thành công các nghi phạm.

Hai nghi phạm bị bắt giữ vào khoảng 12 giờ trưa 20.1, khi đang lẩn trốn tại huyện vùng cao A Lưới (thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Các nghi phạm được xác định là Trần Đông Lập (34 tuổi, ở thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (25 tuổi, ở phường Phú Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

2 nghi phạm cầm súng cướp ngân hàng ở Quảng Nam bị bắt tại Thừa Thiên-Huế

Trước đó, sau khi rà soát và xác định được 2 nghi phạm gây ra vụ cướp, Công an tỉnh Quảng Nam đã trao đổi thông tin về các nghi phạm với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để khoanh vùng, truy xét nghi phạm.

Sau khi bị bắt, bước đầu các nghi phạm khai nhận trước đó do nợ nần nên đã bàn nhau đi cướp tài sản.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.