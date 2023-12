Xem nhanh 20h ngày 21.12: Bắt Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải | Cựu thượng tá lợi dụng dịch để kiếm chác

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 21.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải bị khởi tố, bắt tạm giam

Chiều 21.12, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 bộ luật Hình sự.

Theo người phát ngôn của Bộ Công an, đây là động thái mới nhất trong quá trình điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Biệt thự hot nhất Phú Mỹ Hưng dịp Giáng sinh: Lộng lẫy cả khu phố, trang trí mất cả tháng

20 giờ tối ngày 20.12.2023, nhìn không khí nhộn nhịp, nhiều người sẽ nhầm tưởng căn biệt thự này là một địa điểm vui chơi công cộng hoặc một trung tâm giải trí nào đó được trang trí lộng lẫy trong dịp Giáng sinh.

Dòng người nườm nượp tìm đến căn nhà sáng nhất Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) để chụp ảnh Lê Nam

Căn biệt thự này thuộc Nội khu Phú Mỹ 2A (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM). Ngoài ra, ở khu vực này cũng có nhiều căn biệt thự khác được trang hoàng rất ấn tượng.

Chủ nhân của ý tưởng này em Đàng Thoại Huyền Trân (17 tuổi, con gái thứ hai của gia đình). Trân cho biết phải mất 1 tháng để cùng các thành viên trong trang trí cho căn nhà. Trân xem lại thiết kế năm trước và chọn ra những điểm mới cho thiết kế năm nay.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.