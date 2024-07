Xem nhanh 20h ngày 21.7: Ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Dấu ấn 'ngoại giao cây tre' Việt Nam

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 21.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Báo chí quốc tế viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngay sau khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19.7, lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế đã gửi các điện, thư, thông điệp chia buồn, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc tới sự ra đi của nhà lãnh đạo lỗi lạc của Việt Nam.

Tại Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba đã quyết định tổ chức quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông cáo đăng trên nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, Cuba để tang chính thức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6 giờ ngày 20.7 (giờ địa phương) tới 24 giờ ngày 21.7, trong khi nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 22.7.

Tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chiều 20.7 đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Hãng thông tấn Tân Hoa xã ngay sau đó đưa tin và trích dẫn những chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại buổi viếng. Ông Tập khẳng định Trung Quốc luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Bản tin hiện nằm trang trọng trên trang chủ của Tân Hoa xã.

Hãng thông tấn quốc gia Lào KPL đăng hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hình đen trắng với bài viết trang trọng trên trang chủ. Bài viết dẫn điện chia buồn của lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào khi hay tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Tại Nga, hãng thông tấn TASS nêu rõ tiểu sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đưa tin về điện chia buồn của Tổng thống Vladimir Putin. TASS cũng nêu bật những đóng góp và vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Việt - Nga.



Hãng tin Spunik thì dẫn điện chia buồn của các nhà lãnh đạo Nga cũng như phỏng vấn các chuyên gia Nga sau sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sputnik nêu rõ tin tức về sự qua đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tiếp nhận ở Nga trong sự tiếc thương sâu sắc. Các chuyên gia Nga đều đánh giá vai trò xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là những thành tựu của Việt Nam với chính sách đối ngoại và dấu ấn "ngoại giao cây tre" khéo léo.

Đài NHK của Nhật Bản ngày 20.7 đăng tin Thủ tướng Kishida Fumio đã gửi điện chia buồn khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong đó nhấn mạnh Thủ tướng Kishida vô cùng trân trọng đóng góp đáng kể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho quan hệ hai nước.

Các tờ báo lớn và hãng tin của Mỹ như The New York Times, The Washington Post, ABC, CNBC đều đồng loạt đưa tin về sự ra đi của nhà lãnh đạo Việt Nam, trong đó điểm lại dấu ấn chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là cuộc đấu tranh chống tham nhũng và chính sách "ngoại giao cây tre". Báo chí Mỹ cũng phỏng vấn nhiều chuyên gia đánh giá vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua.

Tờ The Guardian của Anh cũng đưa tin về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời nhấn mạnh về cuộc đấu tranh chống tham nhũng và chính sách "ngoại giao cây tre" của Việt Nam.

'Tôi gói gọn hai từ để nghĩ về người bạn ấy: Đạo đức - liêm khiết'

Ông Phan Văn Kính (82 tuổi), nguyên Giám đốc Đài PT-TH Khánh Hòa là bạn đồng môn, học chung lớp Văn khóa 8, khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, niên khóa 1963 - 1967 với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban đầu trường ở thủ đô Hà Nội nhưng do tình hình chiến sự nên trường chuyển lên thôn Tràng Dương, xã Vạn Thọ, H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ông Kính kể, lớp có trên dưới 50 người. "Sau năm học thứ 2, tôi theo tổ văn học Pháp và anh Trọng tổ văn học Nga. Hai tổ học này có nhiều điểm chung... Tôi và Tổng Bí thư ở trọ nhà dân, dù 2 nhà khác nhau nhưng chỉ cách 50 m. Bởi thế, 2 người thường xuyên gặp gỡ, có nhiều trao đổi việc học hành, văn chương", ông Kính nhớ lại.

Học đến năm học thứ 3, theo tiếng gọi tổ chức, ông Kính xung phong đi B (chiến trường miền Nam) để làm phóng viên chiến trường. Ông Nguyễn Phú Trọng đã vô cùng xúc động, bày tỏ cảm phục với bạn. "Anh Kính đi lớp buồn, vắng một bạn học nhưng chiến trường có thêm cây bút viết văn, viết báo", ông Kính xúc động nhớ lại câu nói của bạn học.

Ngày ông Kính lên đường, mới đi ra tới đầu ngõ, người bạn học Nguyễn Phú Trọng đã đợi sẵn ở đó từ khi nào không hay. Hai người cùng đi bộ đến điểm xe đón.

Ông Kính không thể nào quên giây phút đó. Từ ngõ ra điểm đón khoảng 3 km nhưng lúc đi được tầm 2 km, ông nói bạn dừng lại để tôi đi. "Cái ôm tạm biệt, tôi nhìn hai hàng nước mắt của bạn rơi. Sâu thẳm đôi mắt ấy, tôi đọc được đó là dòng nước mắt chia ly, khó lòng gặp", ông Kính bùi ngùi.

"Ấn tượng nhất với tôi về bạn Nguyễn Phú Trọng là người học hành rất chăm chỉ, có sở trường chính trị.... Trong con người ấy (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - PV), say sưa mỗi khi nghe giảng, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác - Lênin. Anh Trọng có độ nhạy bén, phân tích đánh giá vấn đề chính trị rất rộng, hỏi đến đâu nắm được đó".

Hòa bình lập lại, mỗi người mỗi công việc, ở mỗi nơi và chức vụ khác nhau. Tuy nhiên, lớp vẫn giữ liên lạc giữa các thành viên.



"Năm 1976, tôi ra Hà Nội, gặp lại anh Trọng. Lúc này, cũng là cái ôm, anh cũng khóc. Nhưng khóc vì vui khi được trùng phùng", ông Kính kể. Nhiều lần công tác đến Khánh Hòa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều tranh thủ ghé thăm hay dùng bữa với gia đình bạn học.

Ông Kính nhìn vào bức ảnh chung chụp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rướm lệ: "Biết là quy luật sinh tử, nhưng rất đau xót! Tôi gói gọn hai từ để nghĩ về người bạn ấy: Đạo đức - liêm khiết".

