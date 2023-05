Xem nhanh 20h ngày 22.5: Quốc hội miễn nhiệm chức vụ ông Nguyễn Phú Cường | Nguy cơ ngộ độc botulinum từ chả lụa dạo

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 22.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Miễn nhiệm chức vụ, cho thôi làm đại biểu Quốc hội với ông Nguyễn Phú Cường

Chiều 22.5.2023, tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, với 462/464 đại biểu phiếu tán thành (tương đương 93,33% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Trước đó, hôm 15.5.2023, ông Nguyễn Phú Cường được Trung ương Đảng quyết định cho thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tại hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ (tức Hội nghị Trung ương 7). Một ngày sau, ông Nguyễn Phú Cường có đơn gửi xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xin thôi các chức vụ do Quốc hội bầu (là ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội).

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum từ chả lụa bán dạo

Cơ quan An toàn thực phẩm thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đã gửi khuyến cáo đến người dân về việc cần chú ý vấn đề an toàn thực phẩm, trong đó nâng cao cảnh giác với nguồn thức ăn gây ngộ độc botulinum trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Hiện đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm thành phố Thủ Đức đang tiến hành điều tra, xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm, nhiễm độc tố botulinum liên quan đến nguồn chả lụa, bánh mì được mua từ những người bán hàng rong trên địa bàn. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng những loại thực phẩm này, nếu có nghi ngờ về chất lượng thực phẩm cần ngưng sử dụng. Nếu có các vấn đề về sức khỏe hoặc nghi ngờ đã sử dụng sản phẩm chả lụa và bánh mì không đảm bảo an toàn, cần đến ngay bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt.

TP.HCM 'xuống đèn', tắt biển quảng cáo sau 22 giờ để tiết kiệm điện

Hàng loạt trụ quảng cáo, hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường và các trung tâm thương mại trên địa bàn TP.HCM đã được chủ động tắt hoặc giảm sáng sau 22 giờ để tiết kiệm điện.

Theo đó, nhiều hệ thống đèn chiếu sáng giao thông sẽ mở trễ hơn 30 phút và tắt sớm hơn 30 phút. Ngoài ra, TP.HCM sẽ giảm 50% công suất chiếu sáng sau 22 giờ tại các tuyến đường ít người qua lại, tiết giảm 50% đèn quảng cáo và tắt toàn bộ đèn trang trí sau 22 giờ. Việc này được thực hiện từ ngày 16.5 đến hết ngày 30.6.



Một số biển quảng cáo ngoài trời được chủ động tắt trước 22 giờ, với các biển quảng cáo phải tắt thủ công thì ngắt chậm hơn từ 10-15 phút. Tuy nhiên, vẫn còn lác đác một vài biển quảng cáo vẫn sáng đèn dù đồng hồ đã điểm sang ngày mới.



Một biển quảng cáo ở nút giao đường Phan Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) vẫn sáng đèn sau sau 0h ngày 22.5.2023 CHIÊU NGÔ

Trước đó, vào tối 20.5, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã phối hợp cùng UBND quận 1 và quận 3 vận động người dân chung tay tiết kiệm điện và kiểm tra tình hình tiết kiệm điện sau chỉ đạo của UBND TP.HCM. Công ty Điện lực Tân Bình cũng chia làm bốn nhóm kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân, đơn vị kinh doanh. Trường hợp nào không cắt đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo sau 22 giờ sẽ tiếp tục kiểm tra và gửi cho chính quyền địa phương để cùng phối hợp xử lý.

