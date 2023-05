Xem nhanh 20h ngày 21.5: Màn kịch giả bắt cóc tống tiền mẹ ruột | Cứu bé gái bị bán vào quán karaoke

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 21.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Cứu thiếu nữ bị bán qua nhiều quán karaoke, ép tiếp khách

Chiều 21.5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên giải cứu một thiếu nữ bị bán vào quán karaoke, bàn giao cho gia đình an toàn.

Thiếu nữ cầu cứu vì bị bán qua nhiều quán karaoke, ép tiếp khách

Trước đó, ngày 17.5, trang Facebook của Công an tỉnh Lai Châu nhận được hàng loạt tin nhắn cầu cứu của tài khoản có tên "Phạm Thị Thu T", mong được giải cứu khỏi một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nhận thông tin, Công an tỉnh Lai Châu đã xác minh và xác định T. là công dân trên địa bàn. Gia đình T. thuộc diện hộ nghèo và T. thuộc nhóm lao động yếu thế trong xã hội; đang được lập hồ sơ xin trợ cấp xã hội vì là người khuyết tật, nói ngọng bẩm sinh. T. rời nhà từ tháng 9.2022, gia đình rất lo lắng vì không biết con đi đâu, mất liên lạc.

Công an tỉnh Lai Châu đã động viên T. bình tĩnh, hướng dẫn gửi định vị, đánh dấu ký hiệu lên tường của quán để cơ quan chức năng nhận biết, tìm cách giải cứu. Ngay trong ngày 18.5, dưới sự trợ giúp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, T. đã được giải cứu và ngày 18.5 được trở về với gia đình.

Giả vờ bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột hàng trăm triệu đồng

Ngày 21.5, Công an H.Tân Phú (Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp Trần Công Minh (32 tuổi, ngụ ấp Phú Bình, H.Tân Phú) và Võ Gia Quyến (33 tuổi, H.Lâm Hà, Lâm Đồng), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Người bị cưỡng đoạt tài sản chính là mẹ ruột của Trần Công Minh. Con trai giả vờ bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột hàng trăm triệu đồng Trước đó, vào trưa 18.5, bà Chế Thị T. (56 tuổi, ngụ xã Phú Bình) đến Công an H.Tân Phú trình báo vụ việc con trai bà là Trần Công Minh bị bắt cóc. Nghi can bắt cóc yêu cầu bà T. phải chuyển 230 triệu đồng mà Minh mắc nợ trước đó. Trong vòng 3 ngày nếu không trả sẽ chặt tay Minh. Vào cuộc điều tra, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 20.5, Công an H.Tân Phú đã bắt giữ khẩn cấp Trần Công Minh và Võ Gia Quyến tại H.Lâm Hà. Tại cơ quan công an, Minh và Quyến khai nhận đã dựng lên 'màn kịch' bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột.



Nhà ‘chuồng cọp’ nhan nhản ở TP.HCM: Người dân coi trọng chống trộm hay chống cháy?

Liên tiếp những vụ hỏa hoạn thương tâm ở những ngôi nhà được xây theo kiểu chuồng cọp đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những ai đang sống trong những căn nhà nội bất xuất, ngoại bất nhập như thế này. Tuy nhiên, dạo một vòng quanh TP.HCM, vẫn còn rất nhiều nhà dân tự gia cố thêm khung sắt để chống trộm hoặc gia tăng diện tích, gây mất an toàn cháy nổ.

Nhà ‘chuồng cọp’ nhan nhản ở TP.HCM: Khi nỗi lo chồng chất nỗi lo

Nhiều nhất phải kể đến chung cư Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh, khi hầu hết các hộ dân đều cơi nới thêm khung sắt ở ban công, bịt kín lối thoát hiểm.

