Xem nhanh 20h ngày 18.5: Lý do chưa xét xử bà Phương Hằng | Hưng Vlog lý giải việc xóa clip mật ong

Vì sao không xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1.6?

Tại cuộc họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 18.5.2023, một trong những nội dung được quan tâm nhất chính là thông tin liên quan đến việc xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1.6.2023.

Toà án nhân dân TP.HCM không cử đại diện đến buổi họp báo này mà thay vào đó trả lời câu hỏi của báo chí bằng văn bản.

Theo dự kiến của Tòa án nhân dân TP.HCM có kế hoạch xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5.6.2023, quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án. Tuy nhiên, kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi. Nguyên do vì thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó, đồng thời vụ án có nhiều luật sư tham gia chưa được tiếp cận hồ sơ.

Tài xế, bảo vệ ở TP.HCM những ngày tia UV ở mức nguy hại: 'Hở chỗ nào, rát chỗ đó'

Đợt nắng nóng diện rộng dài nhất trong năm 2023 vẫn chưa kết thúc và đang bước vào những ngày cao điểm với chỉ số tia cực tím (tức tia UV) chạm ngưỡng nguy hại. Nắng nóng mang lại cảm giác khó chịu, oi bức, gây sốc nhiệt; còn chỉ số tia UV cao có thể gây ra nhiều bệnh về da liễu. Thời gian này, các khoa và bệnh viện chuyên về da liễu ở TP.HCM cũng đón số lượng bệnh nhân đến khám tăng đột biến do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài.

Nhiều bảo vệ ở các tòa nhà văn phòng, công ty trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM) cũng phải trùm khăn kín đầu, bật quạt liên tục để chống chọi với thời tiết nắng nóng. Những người làm việc thường xuyên dưới ánh nắng mặt trời như tài xế, thợ xây dựng, thợ điện, người có làn da nhạy cảm với ánh sáng,... là nhóm dễ bị tổn thương da do tác động của tia UV từ ánh nắng mặt trời.

Con trai bà Tân Vlog lên tiếng giải thích việc xóa clip bán mật ong hoa vải

Liên quan tới việc nhiều người dùng mạng xã hội nghi vấn anh Nguyễn Văn Hưng (tức Hưng Vlog, 31 tuổi, trú xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bán mật ong hoa vải giả với giá 215.000 đồng/2 lít, mới đây, YouTuber này đã chính thức lên tiếng.

Hưng Vlog khẳng định mật ong hoa vải mà anh bán qua việc livestream trên nền tảng mạng xã hội TikTok 100% là mật ong thật của Bắc Giang.

Hưng Vlog cho biết việc anh xóa những clip bán hàng không phải do có tật giật mình mà do sợ bị bóp tương tác. Kênh TikTok của Hưng Vlog là một kênh giải trí nên anh đã ẩn những video bán hang.

Nói về việc mật ong hoa vải giá rẻ hơn so với giá thị trường, Hưng Vlog cho rằng, do đến mùa hoa vải nên người dân vừa mới thu hoạch được nhiều dẫn đến giá rẻ. Ngoài ra, Hưng Vlog cũng tiết lộ, nguồn gốc mật ong là do người này hợp tác bán hàng cho một HTX nông nghiệp ở huyện Lục Ngạn.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Phan Văn Nết, Giám đốc HTX sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền, xác nhận ông là người ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông sản mật ong và vải sấy khô với Hưng Vlog.

