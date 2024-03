Xem nhanh 20h ngày 2.3: Hy hữu vụ dắt trộm bò 10 km giữa đêm | Lễ cưới xa hoa của con trai tỉ phú

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 2.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Bộ Công an: Thế giới di động, VNG để lộ hàng triệu thông tin khách hàng

Theo Bộ Công an, một trong những nguyên nhân dẫn tới lộ là do người sử dụng chưa có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân; lộ trong quá trình chuyển giao, lưu trữ, trao đổi phục vụ hoạt động kinh doanh; hoặc lộ do biện pháp bảo vệ không tương xứng.

Cơ quan soạn thảo dẫn chứng một số vụ việc điển hình. Trong đó, Công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng; Công ty Thế giới di động và Điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán của khách hàng (visa, thẻ tín dụng).

Xem nhanh 20h ngày 2.3: Bộ Công an: Thế giới di động, VNG để lộ hàng triệu thông tin khách hàng

Hay như việc tin tặc tấn công vào hệ thống máy chủ của Việt Nam Airlines, đăng tải lên internet 411.000 tài khoản khách hàng thành viên của chương trình Bông Sen Vàng.

Ngoài ra, các công ty môi giới dịch vụ taxi sử dụng thông tin của khách hàng bị lộ để mời chào dịch vụ qua tin nhắn SMS; hoặc dữ liệu khách hàng của Công ty FPT bị đăng tải công khai trên mạng…

Bờ sông Hiếu sạt lở, nước ăn sâu sát nhà: 'Mùa mưa lũ là không dám ngủ'

Dò dẫm từng bước, víu vào bất cứ thứ gì có thể bám được, hoặc chui tạm vách tường ngăn giữa hai ngôi nhà chỉ rộng khoảng 50 cm… là cách mà PV Thanh Niên vất vả tiếp cận ngôi nhà của anh Đào Văn Hoài (24 tuổi, trú tại P.3, TP.Đông Hà). Cảnh sinh hoạt của gia đình anh Hoài và nhà của bà nội sát bên đã diễn ra như thế, suốt hơn 3 năm qua.

Gia đình anh Hoài và bà nội sống thấp thỏm trong cảnh sạt lở bờ sông Hiếu hơn 3 năm qua.

BÁ CƯỜNG

Người dân sống thấp thỏm bên bờ sông Hiếu, lo sợ mùa mưa bão

Tình trạng như thế diễn ra kể từ đợt bão lụt năm 2020, nước lũ đã cuốn đi gần 10 m đất chiều dài từ nhà anh ra đến bờ sông. Con đường dẫn vào nhà trước đây rộng rãi, ô tô vào tận nơi nhưng giờ chỉ còn rất hẹp, đi lại khổ sở… "Trước năm 2020, từ nhà tôi ra đến bờ sông cũng hơn 10 m, sân nhà dựng được mái che. Nhưng sau khi bị sạt lở, nước lũ nuốt trọn con đường, ăn sâu vào nền của sân nhà. Không chỉ đi lại khó khăn, đến mùa mưa lũ gia đình chúng tôi thậm chí không dám ngủ", anh Hoài chia sẻ.

Đổ nát, hoang tàn Hoa thương hội quán: Di tích lãng quên giữa lòng thành phố

Số nhà 248, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, thoạt nhìn nhiều người sẽ nghĩ đây là địa chỉ một nhà người dân bình thường. Nhưng phía sau lại là Hoa thương hội quán - di tích cấp tỉnh được công nhận từ năm 2010.

Hoa thương hội quán chỉ còn là đống đổ nát

Nhìn từ trên cao sẽ càng thấy rõ cảnh Hoa thương hội quán như một đống đổ nát không hơn không kém. Các cấu kiện gỗ của di tích phần thì mục nát, phần thì đổ sập, ngả nghiêng trong những cây dại mọc chằng chịt. Dù nằm giữa lòng thành phố Thanh Hóa nhưng di tích này đang bị lãng quên.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.