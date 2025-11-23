Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 23.11: Rốn rũ Hòa Xuân tan hoang | Xúc động hình ảnh bò đứng trên mái nhà sau lũ
Video

Xem nhanh 20h ngày 23.11: Rốn rũ Hòa Xuân tan hoang | Xúc động hình ảnh bò đứng trên mái nhà sau lũ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
23/11/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 23.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Tiếp cận 'rốn lũ' Hòa Xuân; clip bò đứng trên mái nhà sau mưa lũ ở Đắk Lắk: Chủ đã đến đón về;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tiếp cận 'rốn lũ' Hòa Xuân: Biển nước mênh mông, nhiều thôn vẫn bị cô lập

Dù lũ đã rút, nhiều hộ dân tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, vẫn đang phải đối mặt với cảnh nhà cửa tan hoang, đồ đạc hư hỏng. Sự mất mát lớn không chỉ về vật chất mà còn là nỗi ám ảnh tinh thần, khiến người dân nơi đây rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Tại khu vực trũng thấp, nhiều ngôi nhà vẫn bị nước lũ bủa vây. Bà Lê Thí Linh (thôn Phú Khê 2) run rẩy kể lại thời điểm đỉnh lũ kinh hoàng: "Nước lên cao không kịp trở tay. Nó lút hết cả nhiều mái nhà. Người dân chỉ còn cách trèo lên mái ngói hoặc may mắn hơn thì chạy được sang các nhà cao tầng gần đó để tá túc".

Xem nhanh 20h ngày 23.11: Rốn rũ Hòa Xuân tan hoang | Xúc động hình ảnh bò đứng trên mái nhà sau lũ

Cảnh tượng này đã kéo dài nhiều ngày, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn hoàn toàn. Hiện tại, vấn đề cấp bách nhất không chỉ là nơi ở mà còn là lương thực và nhu yếu phẩm.

Clip bò đứng trên mái nhà sau mưa lũ ở Đắk Lắk: Chủ đã đến đón về

Theo clip, một con bò đứng trên mái nhà, dù nước đã rút hết nhưng vẫn không xuống dưới đất. Nó đứng trên mái tôn, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ thăng bằng sau nhiều giờ cô lập.

Cảnh tượng này khiến dân mạng thương cảm, xót xa con vật phải trải qua khoảng thời gian ám ảnh mưa lũ.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Trần Nhật Ti (42 tuổi) cho biết đoạn clip được anh quay ở xã Xuân Phước, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vào ngày 18.11. Thời điểm nước lũ dâng cao, nhiều nhà trong xã bị ngập đến mái nhà. Con bò đứng trên mái nhà không phải của anh mà là của người dân nơi khác bị trôi đến.

Clip bò đứng trên mái nhà sau mưa lũ ở Đắk Lắk: Chủ đã đến đón về

"Bò trôi theo dòng nước rồi mắc kẹt trên mái nhà, nó đứng trên đó từ sáng đến chiều tối, khi nước rút một lúc lâu mới xuống được. Ngày hôm sau, chủ của con bò này đến đón về, họ nói vì lũ dâng nhanh nên không kịp đưa nó đi chỗ khác lánh nạn", anh Ti chia sẻ.

Gia đình anh Ti cũng bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ lần này. Khi nước lũ dâng, gia đình anh quyết định "bỏ của chạy lấy người". Khi trở về, nhà cửa hoang tàn, mọi đồ đạc trong nhà như tủ lạnh, giường nệm… bị hư hỏng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ rốn lũ Hòa Xuân lũ lụt miền Trung con bò Mái nhà HỖ TRỢ VÙNG LŨ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận