Xem nhanh 20h ngày 23.11: Rốn rũ Hòa Xuân tan hoang | Xúc động hình ảnh bò đứng trên mái nhà sau lũ

Tiếp cận 'rốn lũ' Hòa Xuân: Biển nước mênh mông, nhiều thôn vẫn bị cô lập

Dù lũ đã rút, nhiều hộ dân tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, vẫn đang phải đối mặt với cảnh nhà cửa tan hoang, đồ đạc hư hỏng. Sự mất mát lớn không chỉ về vật chất mà còn là nỗi ám ảnh tinh thần, khiến người dân nơi đây rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Tại khu vực trũng thấp, nhiều ngôi nhà vẫn bị nước lũ bủa vây. Bà Lê Thí Linh (thôn Phú Khê 2) run rẩy kể lại thời điểm đỉnh lũ kinh hoàng: "Nước lên cao không kịp trở tay. Nó lút hết cả nhiều mái nhà. Người dân chỉ còn cách trèo lên mái ngói hoặc may mắn hơn thì chạy được sang các nhà cao tầng gần đó để tá túc".

Cảnh tượng này đã kéo dài nhiều ngày, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn hoàn toàn. Hiện tại, vấn đề cấp bách nhất không chỉ là nơi ở mà còn là lương thực và nhu yếu phẩm.

Theo clip, một con bò đứng trên mái nhà, dù nước đã rút hết nhưng vẫn không xuống dưới đất. Nó đứng trên mái tôn, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ thăng bằng sau nhiều giờ cô lập.

Cảnh tượng này khiến dân mạng thương cảm, xót xa con vật phải trải qua khoảng thời gian ám ảnh mưa lũ.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Trần Nhật Ti (42 tuổi) cho biết đoạn clip được anh quay ở xã Xuân Phước, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vào ngày 18.11. Thời điểm nước lũ dâng cao, nhiều nhà trong xã bị ngập đến mái nhà. Con bò đứng trên mái nhà không phải của anh mà là của người dân nơi khác bị trôi đến.

"Bò trôi theo dòng nước rồi mắc kẹt trên mái nhà, nó đứng trên đó từ sáng đến chiều tối, khi nước rút một lúc lâu mới xuống được. Ngày hôm sau, chủ của con bò này đến đón về, họ nói vì lũ dâng nhanh nên không kịp đưa nó đi chỗ khác lánh nạn", anh Ti chia sẻ.

Gia đình anh Ti cũng bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ lần này. Khi nước lũ dâng, gia đình anh quyết định "bỏ của chạy lấy người". Khi trở về, nhà cửa hoang tàn, mọi đồ đạc trong nhà như tủ lạnh, giường nệm… bị hư hỏng.

