Xem nhanh 20h ngày 23.3: Bí ẩn căn hầm trong đường dây dầu lậu | Bắt nhiều nghi phạm vụ khủng bố ở Nga

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 23.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Cận cảnh căn hầm bí mật trong sà lan của đường dây dầu lậu

Ngày 23.3, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Việt Tân (61 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Bùi Huỳnh Bá Phước (40 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đều là công chức Hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội nhận hối lộ.

Xem nhanh 20h ngày 23.3: Bí ẩn căn hầm trong đường dây dầu lậu

Bị can Hồ Việt Tân (áo trắng), Bùi Huỳnh Bá Phước (áo xanh) THANH TUYỀN

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Theo Công an TP.HCM, đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án "buôn lậu" dầu FO, DO do Lê Tấn Hòa (48 tuổi, ngụ Q.7) cùng đồng phạm thực hiện.

Phải mua nước giá ‘cắt cổ’ vì dự án nghĩa trang treo hơn 10 năm

Nhiều năm nay, gia đình bà Trần Thị Hiền, xã Phú Sơn (huyện Ba Vì, TP.Hà Nội), phải phụ thuộc vào nguồn nước sạch từ chiếc xe công nông. Từ bồn xe, nước được bơm vào giếng của người dân để bơm lên các téc nước trên mái nhà, phục vụ nhu cầu sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt.

Phải mua nước giá ‘cắt cổ’ vì dự án nghĩa trang treo hơn 10 năm ở Hà Nội

Đây là phương tiện duy nhất cung cấp nước sạch cho gia đình của bà Hiền và phục vụ cho hơn 100 hộ dân khác đang sinh sống tại Nông trường dứa Suối Hai và thôn Phú Mỹ C (xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội). Mỗi chuyến xe chỉ chở được 3 khối nước, người dân phải mua với giá 200.000 đồng/xe. Lượng nước này chỉ đủ để sử dụng trong 2 tuần.

Chiếc xe công nông cung cấp nước sạch cho người dân sống tại Nông trường dứa Suối Hai và thôn Phú Mỹ C (H.Ba Vì, TP.Hà Nội) N.V

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.