Xem nhanh 20h ngày 23.4: Diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì ma túy | Cập nhật vụ xe chở ma túy tông CSGT

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 23.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Hoài Thatcher trong phim 'Xin hãy tin em' bị bắt vì ma túy

Chiều 23.4.2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an quận Đống Đa (tại thành phố Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên thủ vai "Hoài Thatcher" trong phim Xin hãy tin em nổi tiếng một thời.

Hoài Thatcher trong phim 'Xin hãy tin em' bị bắt vì ma túy

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10.3, trong lúc tuần tra địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa bắt quả tang bị can Bùi Thị Lệ Hằng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại trước số nhà 104 Khâm Thiên.

Tại hiện trường, Công an quận Đống Đa thu giữ gần 0,7 gram ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, bị can Bùi Thị Lệ Hằng khai nhận do hám lời nên mua số ma túy này với giá 500.000 đồng để đi bán lại ăn chênh lệch.

Thiếu tá CSGT Long An và 2 người dân tử vong khi làm nhiệm vụ: Khởi tố vụ án

Ngày 23.4, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An cho biết, liên quan vụ xe ô tô tông thiếu tá CSGT khi làm nhiệm vụ và 2 người đi đường tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người.

Xe chở ma túy tông thiếu tá CSGT và 2 người dân: Khởi tố vụ án giết người

Ngoài ra, theo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An, qua kiểm tra chiếc xe gây tai nạn, lực lượng chức năng phát hiện 5 kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 4 bánh nghi là heroin.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã khám xét các địa điểm khác có liên quan trên địa bàn H.Đức Hòa (Long An). Qua đó tạm giữ 3 người khác có liên quan và thu giữ thêm 1 kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 14 bánh nghi là heroin. Qua làm việc, tài xế điều khiển xe ô tô tô BS 49C - 296.01 khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.

Du lịch tự phát 'nở rộ' bên hồ Trị An sau dịch Covid-19

Do có đến 40 km tiếp giáp hồ Trị An nên xã Mã Đà hiện nay có nhiều điểm du lịch sinh thái tự phát mọc lên. Ông Trần Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Mã Đà, cho hay: "Du lịch tự phát nở rộ từ sau dịch Covid-19. Lúc đó, có nhiều người dân từ TP.HCM, Biên Hòa (Đồng Nai) đổ về chơi, họ mang theo lều bạt cắm trại, ngủ qua đêm. Người dân địa phương thấy vậy cũng mua lều bạt cho thuê mướn rồi từ đó hình thành nên du lịch tự phát".

Còn ông Nguyễn Cao Tài, Phó chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu, cho biết qua rà soát trên địa bàn huyện có 52 điểm du lịch sinh thái tự phát tại 3 xã Mã Đà, Hiếu Liêm và Phú Lý (có tiếp giáp lòng hồ Trị An). Đến nay đã xử lý được 38 điểm, trong đó nhiều nhất là xã Mã Đà với 23 điểm.

Du lịch tự phát 'nở rộ' bên hồ Trị An sau dịch Covid-19

Theo ông Tài, các điểm du lịch sinh thái tự phát đã vi phạm xây dựng trái phép, xâm phạm lòng hồ Trị An… Do đó, UBND huyện yêu cầu địa phương xử lý, chứ nếu để phát sinh ồ ạt về sau, rất khó giải quyết. Cũng theo ông Tài, huyện căn cứ vào cột mốc cốt 62 (cao trình hồ Trị An 62 m) để phân loại xử lý.

Cụ thể những công trình nằm dưới cốt 62 (vùng đất bán ngập và ngập nước) thì cương quyết dẹp bỏ vì theo quy định khu vực này thuộc đất công, chỉ trồng cây ngắn ngày. Khu vực từ cốt 62 đến 62,9 cũng không được phép xây dựng. Đối với những công trình trên cốt 63, nếu sử dụng đất không đúng mục đích thì xử lý.

"Quan điểm của huyện nếu đất người dân sử dụng chính chủ và có đất ở (thổ cư - PV) thì sẽ xem xét mức độ công trình xây dựng có kiên cố hay không để giải quyết một phần nhu cầu du lịch sinh thái trên địa bàn. Tạm thời huyện chưa chỉ đạo xử lý đối với những công trình này", ông Tài nhấn mạnh.

Quán bún ốc 35 năm tuổi ở phố cổ Hà Nội: Ốc đi ô tô từ quê lên phố

Những con ốc béo ngậy, thơm ngon, nồi nước dùng chua thanh, ngọt nhẹ từ dấm bỗng và cà chua, kết hợp thêm tía tô, hành lá. Các nguyên liệu trên, đã tạo nên một bát bún ốc thơm phức, cay chua vừa đủ, chuẩn hương vị Hà Nội xưa.

Bà Bùi Thị Huệ - chủ quán bún ốc nhỏ trên phố Nguyễn Siêu (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) cũng là người tự tay chế biến từng con ốc, viên chả mỗi ngày. Khách hàng ra vào liên tục, những người phục vụ quán bún ốc gần như không lúc nào ngơi tay.

Quán bún ốc 35 năm tuổi ở phố cổ Hà Nội: Ốc đi ô tô từ quê lên phố

"Tôi bán bún ốc được 35 năm rồi. Ngày xưa, tôi đi bán rong khắp phố phường, giờ tôi có tuổi rồi nên mới thuê ở 43 Nguyễn Siêu để bán. Hàng ngày, tôi đi từ Hưng Yên lên, sáng đi chiều về. Sáng sớm tôi dậy từ 3 giờ sáng chuẩn bị hàng, lên đến đây là 4 rưỡi 5 giờ, ngâm ốc, luộc ốc, pha canh chuẩn bị hàng sớm cho mọi người ăn. Ốc nhà tôi là ốc tuyển, tôi phải đặt ốc ngon", bà Bùi Thị Huệ (chủ quán bún ốc) cho biết.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.