Xem nhanh 20h ngày 22.4: Ly kỳ phá án vụ cướp ngân hàng | Cập nhật vụ ô tô tông CSGT và 2 người dân

Phá vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Manh mối từ chiếc xe máy

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, trong hơn 1 ngày phá án, các lực lượng tham gia phá án đã áp dụng mọi biện pháp để lần theo các dấu vết của nghi phạm cướp ngân hàng Lê Phú Cao (32 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế). Nhiều lúc, lực lượng phá án bị mất dấu vết do Cao rất ranh mãnh.

Tình tiết vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Mượn xe máy người yêu, đánh lạc hướng công an

Khi đi cướp ngân hàng, Lê Phú Cao mượn xe máy của người yêu, dùng biển số giả trùng khớp với một xe máy đang cầm đồ để đánh lạc hướng công an, kéo dài thời gian tẩu thoát.

Đến trưa 22.4, Công an TP.Đà Nẵng đã thu hồi được 590 triệu đồng trong số tiền 660 triệu đồng mà nghi phạm cướp ngân hàng là Lê Phú Cao chưa kịp tẩu tán.

Vụ ô tô tông thiếu tá CSGT và 2 người dân: Lộ diện 2 nghi can

Liên quan vụ việc một thiếu tá CSGT Công an tỉnh Long An và 2 người dân bị ô tô tông tử vong, sáng 22.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cơ quan này đã tạm giữ 2 nghi phạm cùng phương tiện để tiếp tục điều tra về nhiều tội danh có liên quan.

Ô tô tông vào lực lượng làm nhiệm vụ và nhiều phương tiện đang lưu thông rồi lật nghiêng

Vụ ô tô thiếu tá CSGT và 2 người dân: Lộ diện 2 nghi can

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 21.4, Công an H.Đức Hòa phối hợp các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa.

Tại đây, tổ công tác phát hiện ô tô BS 49C - 296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ để bỏ chạy. Sau đó, ô tô này tiếp tục tông vào một số phương tiện đang lưu thông trên đường rồi lật nghiêng.

Vụ việc làm thiếu tá CSGT N.X.H. (thuộc Công an H.Đức Hòa) bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Thành, 14 ki ốt bị thiêu rụi

Sáng 22.4, trên địa bàn xã Bình Thành, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) xảy ra vụ cháy chợ Bình Thành khiến 14 ki ốt bị thiêu rụi hoàn toàn và 2 ki ốt bị cháy 50%, ước thiệt hại tài sản cả chục tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ xuất hiện tại một ki ốt bán đồ nhựa trong chợ Bình Thành, sau đó bùng phát và nhanh chóng lan sang các ki ốt lân cận bán hàng tạp hóa, mỹ phẩm... lân cận.

Kinh hoàng cảnh lửa hung bạo ‘nuốt chửng’ nhiều ki ốt trong vụ cháy chợ Bình Thành

Đến khoảng 6 giờ 50 phút, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã ngăn chặn không cho có ngọn lửa cháy sang các ki ốt khác. Đến khoảng 7 giờ 30 phút thì ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Bộ trưởng Mỹ nói quan hệ với Trung Quốc căng thẳng, muốn cạnh tranh lành mạnh

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 20.4 đã có những thảo luận về kỳ vọng của bà đối với mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung khi Bắc Kinh đang ở một tư thế đối đầu hơn đối với Washington và các đồng minh.

Trong một bài phát biểu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp của Đại học Johns Hopkins, bà Yellen nói rằng một đất nước Trung Quốc đang phát triển là lợi ích của cả hai bên, miễn là sự phát triển này tuân thủ các quy tắc toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính: Mỹ muốn có "cạnh tranh lành mạnh" với Trung Quốc dù quan hệ căng thẳng

Bà Yellen cho biết: "Cả hai nước đều có thể hưởng lợi từ sự cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng cạnh tranh kinh tế lành mạnh – nơi mà cả hai bên đều có lợi – chỉ bền vững nếu sự cạnh tranh đó công bằng. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh của mình để đối phó với các hoạt động kinh tế không công bằng của Trung Quốc".

