Diệp Lâm Anh: ‘Tôi mệt mỏi về tin đồn liên quan đến ma tuý’

Chiều 23.7, buổi họp báo chương trình Chiến sĩ quả cảm diễn ra hoành tráng quy tụ dàn khách mời đình đám gồm dàn cast chính Tiến Luật, Phan Mạnh Quỳnh, Mono, Neko Lê, Lê Dương Bảo Lâm, Quốc Thiên... Đáng chú ý, "chị đẹp" Diệp Lâm Anh cũng xuất hiện tại sự kiện, thu hút sự quan tâm giữa tâm điểm tin đồn bị bắt liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Xem nhanh 20h ngày 23.7: Diệp Lâm Anh nói mệt mỏi vì tin đồn ma túy với NTK Công Trí | Bão đôi có thể sắp xuất hiện

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến Diệp Lâm Anh. Theo đó, một số tài khoản đăng tải bài viết cho rằng cô bị công an bắt trong một bữa tiệc có sử dụng chất ma túy. Không chỉ dừng lại ở việc nêu tên Diệp Lâm Anh, bài viết còn đề cập đến một nhóm nghệ sĩ khác được cho là đã sử dụng trái phép chất kích thích, trong đó có nhà thiết kế Công Trí đã bị bắt cùng đồng phạm về tội danh trên.

Xót xa tang lễ anh em sinh đôi tử nạn ở Đức, gia đình chỉ có thể xem qua livestream

Một buổi lễ tưởng niệm đầy xúc động dành cho hai anh em sinh đôi người Việt Nam thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Đức đã diễn ra vào sáng 18.7 tại Nhà thờ St.Peter. Những lời tiễn biệt bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Đức, khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào.

Brian, một người bạn thân, đã cầm micro và đọc một lá thư gửi hai anh em Quang và Minh: "Những người bạn như hai cậu, đời người chỉ gặp được một lần. Còn bao dự định dang dở, và ta cứ ngỡ rằng mình còn rất nhiều thời gian”...

Xót xa lễ tưởng niệm anh em sinh đôi tử nạn ở Đức, gia đình chỉ có thể xem qua livestream

Những ca khúc mà hai anh em Minh và Quang từng rất yêu thích cất vang giữa nhà thờ. Đó là "Morning has broken" của Cat Stevens, là "My heart will go on" của Céline Dion.

Ánh nến lung linh, hàng dài người chầm chậm giữa giai điệu du dương, bên di ảnh của hai chàng trai trẻ… khiến bất cứ ai đến tiễn đưa cũng khó lòng kìm nén cảm xúc.

Toàn bộ nghi lễ được ghi hình để gia đình hai anh em Quang và Minh có thể theo dõi từ xa. Quang và Minh đã sống ở Hamburg được hai năm. Trước khi mất, cả hai đang trong quá trình học nghề phụ tá nha khoa tại phòng khám Kieferorthopäden Altona.

Bão số 3 vừa tan, có thể xuất hiện bão đôi gần Biển Đông

Bão số 3 (Wipha) vừa tan thì sáng 23.7.2025, gần Biển Đông xuất hiện đồng thời áp thấp nhiệt đới và bão, có thể xuất hiện bão đôi trên khu vực tây Thái Bình Dương.

Bão số 3 vừa tan, có thể xuất hiện bão đôi gần Biển Đông

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa cùng ngày, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tương đương khoảng 39-61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Dự báo diễn biến trong 12-24 giờ tới, vào lúc 1 giờ sáng 24.7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15 km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

